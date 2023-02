Con un partido clave suspendido y varios reprogramados, se jugará la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, que arranca este viernes 24 de febrero.

Los encargados de abrir la jornada serán Curicó Unido y Universidad de Chile. Los del Maule vienen de caer en su histórico debut en Copa Libertadores, e intentarán dar vuelta la página ante La U que suma dos triunfos al hilo en el torneo local.

Ya el sábado, medirán fuerzas Universidad Católica y Palestino. Los cruzados son segundos del torneo e intentarán superar al líder Huachipato, mientras que los ‘árabes’ son terceros: el encuentro promete y bastante.

En la jornada dominical, chocarán a la misma hora Magallanes ante Cobresal y Unión La Calera con Ñublense.

Trascartón, en el estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido buscando reencontrarse con las victorias.

Por último, el lunes 27, Everton será local ante Audax Italiano y Deportes Copiapó recibirá a O’Higgins de Rancagua.

Pendiente quedó la programación del partido entre el puntero del Campeonato Nacional, Huachipato, que debe ser anfitrión del colista Unión Española.

Así se jugará la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023:

Viernes 24 de febrero:

Curicó Unido vs Universidad de Chile, 20:00 horas, estadio La Granja.

Sábado 25 de febrero:

Universidad Católica vs Palestino, 20:15 horas, estadio El Teniente.

Domingo 26 de febrero:

Magallanes vs Cobresal, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

Unión La Calera vs Magallanes, 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Colo Colo vs Coquimbo Unido, 20:30 horas, estadio Monumental.

Lunes 27 de febrero:

Everton vs Audax Italiano, 20:30 horas, estadio Sausalito.

Deportes Copiapó vs O’Higgins, 20:30 horas, estadio Luis Valenzuela.

Vale señalar que todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT.