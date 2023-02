Con el compromiso entre Curicó Unido y Deportes Copiapó arrancará hoy jueves 16 de febrero la disputa de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023, torneo que lidera Huachipato.

En la fecha 4, los ‘albirrojos’ del Maule cayeron en un disputado duelo por 3-2 en su visita a Unión La Calera, mientras que el ‘León de Atacama’ se inclinó en casa por 1-3 ante Palestino y sigue sin sumar en el torneo.

El primero de los ‘Grandes’ en ver acción será Universidad Católica, que el sábado 18 de febrero visitará a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El cuadro cruzado está en la obligación de ganar al sumar solamente un punto de seis en las últimas dos fechas, ya que perdió ante Coquimbo Unido en el norte y luego empató en Rancagua con Cobresal.

En tanto, Universidad de Chile y Colo Colo verán acción el domingo 19 por la fecha 5. Los azules visitarán a O’Higgins, en un duelo que se ha encendido en la previa por la decisión de no permitir la presencia de hinchas azules en el Estadio El Teniente.

La escuadra que dirige Mauricio Pellegrino viene de alcanzar su segunda victoria de la campaña al superar por 2-1 a Magallanes en La Serena.

Los albos, en tanto, recibirán a Everton en Pedrero. El ‘Cacique’ jugó el pasado lunes 13 ante Ñublense, en cruce pendiente por la tercera fecha, con un agónico triunfo en el Monumental con gol del debutante ariete paraguayo Darío Lezcano.

La fecha 5 culminará el lunes 20 de febrero con el compromiso entre Palestino y Unión La Calera en La Cisterna.

Jueves 16 de febrero:

Curicó Unido vs. Deportes Copiapó, 20:30 horas, estadio La Granja.

Viernes 17 de febrero:

Unión Española vs. Magallanes, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 18 de febrero:

Coquimbo Unido vs. Huachipato, 11:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Cobresal vs. Ñublense, 18:00 horas, estadio El Cobre.

Audax Italiano vs. Universidad Católica, 20:30 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 19 de febrero:

O’Higgins vs. Universidad de Chile, 18:00 horas, estadio El Teniente.

Colo Colo vs. Everton, 20:30 horas, estadio Monumental.

Lunes 20 de febrero:

Palestino vs. Unión La Calera, 18:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna