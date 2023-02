Habló la ANFP. El ente rector del fútbol chileno se refirió a la polémica en torno al duelo entre O’Higgins y Universidad de Chile, para el cual los ‘celestes’ habían solicitado jugar sin presencia de fanáticos de La U.

Lo anterior, debido a que en Rancagua no son bienvenidos los hinchas azules por los graves incidentes provocados por ellos en diciembre de 2021, cuando evitaron el descenso en la última fecha del Campeonato Nacional de aquel año.

Ya la Delegación Presidencial le había endosado la responsabilidad del pedido al ‘Capo de Provincia’, desligándose de que se tratara de un tema de seguridad.

“Se le solicitó al club organizador O’Higgins, que redujera en un 50% el aforo para el público visitante, lo que permitiría respetar tanto el principio de la equidad deportiva, como el mínimo que establece la normativa de la asociación que cobija la competencia”, indicaron desde ente gubernamental.

Por lo anterior, es que la ANFP decidió confirmar lo que O’Higgins no quería: tendrán que recibir a hinchas de La U.

“Luego de analizada la situación, la normativa que regula a la Asociación y otros antecedentes tenido a la vista tales como el correo electrónico de la autoridad regional de Estadio Seguro, señor Pablo Yarra, donde manifiesta que por su parte no hay inconveniente para cumplir con el 5% del público visitante, según señalan las bases del torneo; el directorio de la ANFP ha resuelto no acceder a lo solicitado, por no acompañarse antecedentes fundados que motiven tal decisión”, indicaron desde Quilín, en un documento al que tuvo acceso La Tercera.

“Los partidos disputados sin público visitante, como los de Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el transcurso de 2022, no tuvieron su origen en autorizaciones de directorio de la ANFP, sino en resoluciones de la autoridad”, añadieron.

Así las cosas, el cuadro de Rancagua deberá vender al menos el 5% del aforo disponible a hinchas de La U.

El choque entre O’Higgins y Universidad de Chile está pactado para el domingo 19 de febrero, a contar de las 18:00 horas.