Diego Buonanotte, exfigura de Universidad Católica, dejó de manera oficial el club Sporting Cristal de Perú y afina detalles para concretar su regreso al fútbol chileno de cara a la temporada 2023.

La tienda ‘celeste’ se despidió en las últimas horas del ‘Enano’, de 34 años, quien con el cambio de técnico -Tiago Nunes por Roberto Mosquera- perdió protagonismo y apareció en la lista de prescindibles.

En tanto, el experimentado volante se dio tiempo también para decir adiós: “Me toca despedirme del club y aunque fue corta esta aventura me quedo con lo más valioso que es el cariño y el respeto que me brindaron desde el primer día. Quiero dar las gracias infinitas por esto a la hinchada celeste que me apoyó siempre, un abrazo gigante para todos ustedes”.

¡Gracias, Diego! Por el gran profesionalismo y el cariño que le demostraste al club en este tiempo. ¡Te deseamos lo mejor!#FuerzaCristal#SomosFamilia pic.twitter.com/ZCfoCfw7Gu — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 9, 2023

Ante esto, el ganador de nueve títulos con los cruzados no tardó en encontrar un nuevo paradero en su carrera. El argentino nacionalizado chileno retorna al país para fichar en Unión La Calera.

Buonanotte pisaría este miércoles suelo nacional y viajará de Pudahuel a la Región de Valparaíso para firmar su contrato con los ‘cementeros’, que ya suma 14 refuerzos para la próxima campaña.

De esta manera, el formado en River Plate sumará la segunda camiseta en el balompié nacional, donde llegó en 2016 para fichar por la UC. En la tienda precordillera ganó cinco torneos nacionales y cuatro Supercopas.

Con la escuadra ‘cervecera’, Buonanotte jugó un total de 19 partidos, anotando cinco goles y registrando una asistencia.