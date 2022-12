Diego Buonanotte, exjugador de Universidad Católica, estaría buscando la fórmula para regresar a Chile tras su paso por el Sporting Cristal del fútbol peruano.

Y es que el ‘Enano’ no está entre los planes del técnico Roberto Mosquera por lo que, pese a tener contrato con el cuadro celeste, optaría por buscar un club donde pueda sumar minutos.

En ese escenario, según reporta En Cancha, es que un elenco de la Primera División de nuestro país le presentó una oferta formal al volante de 34 años.

Se trata de Unión La Calera que, según el citado medio, está muy interesado en hacerse con los servicios del talentoso mediocampista.

“Hay varias ofertas, pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile, está en mis alternativas de destino”, afirmó Diego Buonanotte a DirecTV, al ser consultado por sus planes a futuro.

En la misma línea, aseguró que volver a la UC sería un sueño aunque, de momento, no surge como una opción concreta.

“Tengo gran amor y cariño por Cruzados. Me siento hincha y no descarto la posibilidad de volver a Chile. Me encantaría jugar toda la vida en Católica”, concluyó el ‘Enano’.