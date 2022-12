La controvertida relación entre las casas de apuestas deportivas en internet y los clubes del fútbol profesional chileno es un tema que causa demasiado ruido e incluso ha llegado a la esfera política.

Incluso, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados aprobó a fines de septiembre el proyecto de ley del diputado Marco Antonio Sulantay que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos.

No todo queda allí. En agosto pasado, los diputados Jaime Mulet y Sebastián Videla se reunieron con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para hacerle entrega de un oficio en el que se solicita la intervención del Ministerio del ramo para fiscalizar el accionar de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Una investigación que podría terminar con la disolución del ente que preside Pablo Milad.

Ahora, la misma comisión fue más allá y envió un oficio al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para remitirle “los antecedentes relativos al proceso de fiscalización iniciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en contra de la ANFP“.

La acusación encabezada por Mulet apunta que la relación de las casas de apuestas con clubes y con el organismo con sede en Quilín, de acuerdo al oficio, “infringirían los estatutos y reglamentos, tanto de la ANFP como de la FIFA“.

Recordar que a comienzos del presente mes, Unión Española denunció presiones de la ANFP para lucir logo de casa apuestas en sus uniformes.

En su oportunidad, Milad se presentó ante la Comisión de Deportes y expresó que “algo ilegal es cuando algo va contra la ley y hoy no existe una regulación. La FIFA no prohíbe las casas de apuestas, pero sí hay un control. La mayoría de las apuestas son a través de casinos y no del fútbol. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado”.

Ahora, los diputados esperan que Gianni Infantino, quien actualmente está preocupado del buen desarrollo de la fase final del Mundial de Qatar 2022, se dé el tiempo de revisar antecedentes de la ANFP..