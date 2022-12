Club Deportes La Serena confirmó en las últimas horas al argentino Juan José Luvera como el nuevo entrenador del cuadro granate para la Temporada 2023.

La noticia fue anunciada mediante las redes sociales del club donde escribieron, “¡Todo el éxito en este nuevo desafío! Y que el espíritu papayero se instale desde hoy mismo en su corazón. Tendrá apoyo permanente y leal, porque en Club Deportes somos todos una sola camiseta”.

Para Luvera, dirigir en Chile y en la Primera B no sería ninguna gran sorpresa, ya que antes se hizo cargo de los primeros planteles de Huachipato y en la pasada campaña del torneo del Ascenso, de Rangers de Talca, aunque en el piduco solamente dirigió cuatro partidos, dos triunfos y dos empates, que no le alcanzaron para llegar a la liguilla.

¡Bienvenido Profe Luvera! 👋🇱🇻 ¡Todo el éxito en este nuevo desafío! Y que el espíritu papayero se instale desde hoy mismo en su corazón. Tendrá apoyo permanente y leal, porque en Club Deportes somos todos una sola camiseta 💪 Con todo este 2023. #MásGranateQueNunca ♥️🤍 pic.twitter.com/zLNUSoetk6 — CD La Serena Oficial (@CDLS_OFICIAL) December 5, 2022

Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó su carrera en el año 2001 con equipos locales en su país. En 2016, se mudó a Perú y se unió a la organización juvenil de Universitario para luego dirigir al elenco de Juan Aurich en 2016- 2017.

Ese mismo 2017 se viene a Chile, a trabajar con las fuerzas básicas de Huachipato, logrando avanzar al primer equipo acerero en la campaña 2020-2021, donde dirige 45 encuentros con un rendimiento general de 42,9% (14 g, 16 e 15 p). Al año siguiente regresa al país incaico para tomar las riendas de Universitario, sin embargo, la campaña no fue su aliada, ya que de ocho partidos apenas ganó uno, sufriendo siete derrotas, apenas con un 12,5 % de rendimiento.

Sobre el final del proceso, se hizo cargo de Rangers de Talca, que luchaba por meterse en la liguilla por el segundo ascenso, aunque su 50% de rendimiento, no le alcanzó para cumplir con el objetivo, lo que no agradó a la administración de los rojinegros, que no buscaron prolongar el contrato.