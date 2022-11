Mucho ha pasado desde la polémica que protagonizó Gino Valentini, cuando declaró ciertas irregularidades en los pagos de Deportes Melipilla.

Estas fuertes acusaciones, decantaron en el descenso del cuadro de Melipilla a Primera B, luego de acreditarse las declaraciones de Gino Valentini.

Sin embargo, eso ocasionó algunos problemas para el entonces gerente deportivo del cuadro santiaguino, al cortar relaciones con el máximo accionista de la institución, Carlos Encinas.

Ahora, Valentini habló con Redgol y denunció agresiones de parte de Encinas, ocurridas en un Pub de Las Condes, que lo dejaron con problemas auditivos.

“Me golpea por la espalda”

Con relación a esto, el ex dirigente de Melipilla declaró: “Estaba en el Mosai Café de Rotonda Atenas, en Las Condes, viendo el partido de Argentina-México. Estaba con Patrick Rojas, el entrenador de las inferiores de Iquique, cuando de repente siento que me pegan por atrás, me golpea por la espalda “.

“La gente de otras mesas se paró a defenderme. Yo tengo 64 años y soy grande, puedo hacerlo, pero siempre y cuando vayan de frente, no por la espalda”, indicó.

Así también, apuntó que la llegada de Carlos Encinas al lugar donde estaba compartiendo, fue producto de un dato, ya que relata que él, no frecuenta mucho esos tipos de lugares.

Es por eso que Valentini argumentó: “También estaba la mujer de Carlos, una argentina, que me decía ‘perdimos mucha guita por tu culpa’. Creo que lo datearon que yo estaba ahí, porque Carlos no es de ir mucho a esos lugares”.

Por otra parte, señala que el golpe propinado por Encinas lo dejó con perdida de conocimiento, y que posteriormente fue a colocar una denuncia a la PDI de Vicente Huidobro.

Es así, como manifiesta que “me pegó a puño cerrado pero con toda la parte del antebrazo. Yo quedé tan mal que perdí el conocimiento y tuve que irme a mi casa. Luego me desperté y a las 22.30 fui a poner una denuncia en la PDI de Vicente Huidobro. Me dijeron que fuera a constatar lesiones, pero solamente quería descansar”.

“El problema es que no escucho nada en el oído izquierdo. Por eso me voy a querellar. Ya estoy viendo eso con un amigo, sino no se va a quedar tranquilo nunca”, sostuvo el ex entrenador de Deportes Puerto Montt.

Por último, no pierde la esperanza de que le entreguen las grabaciones de lo ocurrido en el local de Las Condes, para tener pruebas tangibles, que le ayuden a realizar una querella judicial.

“Hay cámaras, pero lo que me complica es que Carlos es capaz de ir a comprarlas. Yo le decía eso al administrador y se reía, aunque me dijo que me quede tranquilo. Yo solamente quiero igualdad”, sentenció.