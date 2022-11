A la justicia: Deportes Antofagasta no acepta el descenso a la Primera B y acude a la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Deportes Antofagasta interpuso un recurso de protección en contra de la ANFP y el Tribunal de Disciplina por la decisión de otorgar los puntos del partido no disputado ante Palestino y la sanción económica de 1.000 UF’s por no disponer de un recinto deportivo oportunamente.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó el pasado viernes 11 de noviembre, de manera dividida, el fallo de la Primera instancia respecto al suspendido partido entre ‘pumas’ y ‘árabes’, que no se jugó por falta de recinto.

De esta forma, se ratificó el 3-0 a favor del cuadro de colonia por la falta de recinto de los nortinos los que, con el marcador, descendieron a la Primera B junto a Deportes La Serena.

Sin embargo, el CDA no quiere rendirse y abrió un nuevo capítulo en los tribunales. La tienda nortina solicita que no se sancione al club ”ni con la pérdida de los puntos ni con la sanción de multa ascendente a 1.000 UF, por existir en la especie fuerza mayor o caso fortuito. Que, se ordene a la ANFP disponer que se juegue el partido de fútbol pendiente entre el CDA y Palestino. Que se dicten las demás medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección de invoca en la presente acción de protección”.

El recurso, que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, fue presentado por el abogado Marco Antonio Díaz.

“Frente a dos fallos abiertamente ilegales y arbitrarios. Que no respetan los precedentes que el mismo tribunal tuvo en casos anteriores y que es desproporcionado y nos trae un grave perjuicio de cara a la sanción que nos aplica. Confiamos en que el mérito de las pruebas que vamos a acompañar pueda dejar sin efecto las resoluciones de ambas salas”, declaró Díaz a El Mercurio de Antofagasta.

“A nuestro entender el campeonato no está cerrado, mientras existan estos asuntos pendientes. Más allá de la oportunidad en que se ejerce este recurso, cuando se busca justicia, lo importante es la restitución de los derechos. Es decir, existe o no existe caso fortuito de acuerdo a la sucesión de los hechos y no sobre la etapa en que se juega un campeonato. Por eso mismo, discutimos el sentido de oportunidad aplicado por el tribunal”, añadió.