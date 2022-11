Este fin de semana terminó el Campeonato Nacional de Primera División. Por consiguiente, Deportes Antofagasta y Deportes La serena descendieron a la ‘B‘.

Sin embargo, este escenario podría cambiar, ya que el combinado antofagastino apeló a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, para disputar el duelo pendiente contra Palestino.

Por lo tanto, tal como ocurrió durante el año pasado, todo se definirá en las oficinas de Quilín. En caso de que se determine llevar a cabo el enfrentamiento entre ‘pumas’ y ‘baisanos’, y los del norte consigan un empate, Coquimbo Unido perderá la categoría.

Bajo este contexto, el estratega del ‘Pirata’, Fernando ‘Nano’ Díaz, conversó con RedGol y aseguró que es imposible que se revierta el primer fallo.

“Para mí no hay ninguna opción. Está claro que los reglamentos están para cumplirlos, y cuando hay una decisión de la Primera Sala, unánime por 7-0, no me cabe en la cabeza que pueda existir un criterio dispar, si no sería algo tremendo para el fútbol chileno”, consignó Díaz.

Asimismo, agregó que “me parece que está, por decirlo de alguna manera, decidido que nos mantenemos en Primera y es un fallo que está fundamentalmente claro”.

Pero el técnico ‘aurinegro’ no solamente habló de ese tema, ya que también reflexionó acerca de la difícil temporada que le tocó afrontar. “La verdad es que fueron momentos complicados, pero que en general el plantel respondió en los momentos claves, que era prácticamente cuando no teníamos opciones”, sentenció.

Cabe mencionar que Fernando Díaz asumió la banca de Coquimbo en agosto del presente año, luego de que Patricio Graff fuera cesado de sus funciones. En total, consiguió tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.