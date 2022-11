Audax Italiano y La Serena chocan en La Florida con la misión de ganar: los locales para clasificar a Sudamericana y los 'granates' para no caer a Primera B.

Deportes La Serena, que se juega la permanencia en Primera División, visita a Audax Italiano por la última jornada del Campeonato Nacional 2022.

Los ‘granates’ necesitan del triunfo para depender de sí mismos, pero el cuadro de colonia debe ganar si quiere clasificarse a la próxima Copa Sudamericana.

Como un duelo de realidades opuestas podría definirse el choque de itálicos con ‘papayeros’, ya que ambos se juegan cosas importantes en la jornada final.

El conjunto de La Florida, dirigido aun por Juan José Ribera, saltará a su cancha en el noveno lugar con 42 puntos, los mismos que Universidad Católica y Everton (que, de momento, sería el Chile 4 al mencionado torneo internacional).

Es decir, una victoria por cualquier resultado metería a los ‘Tanos’ al sorteo del segundo torneo de clubes más importante del continente.

La Serena, por contraparte, tiene en sus manos la permanencia. Con 27 unidades, son antepenúltimos y solo superan por 1 a los dos clubes que estarían descendiendo a Primera B (Antofagasta y Coquimbo Unido).

Para no mirar los otros resultados, los ‘papayeros’ deben ganar. Si no lo hacen, deberán cruzar los dedos para que los otros dos comprometidos con perder la categoría no sumen de a tres.

Audax Italiano y Deportes La Serena miden fuerzas desde las 16:00 horas, este domingo 6 de noviembre, en el Bicentenario de La Florida. El duelo será transmitido por CNN Chile y Estadio TNT, y será dirigido por el juez Julio Bascuñán.