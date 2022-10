Gran revuelo ha causado la polémica generada en el encuentro de Tercera División entre Santiago City, quienes recibieron en su cancha a Naval de Talcahuano.

El drama comenzó, debido a que según información de La Radio, cuando la delegación ‘chorera’ arribó al estadio Municipal de Las Condes, fueron interceptados por el dirigente Jorge Sotomayor, quien supuestamente ‘amenazó’ a un jugador del plantel visitante.

Sin embargo, a raíz de eso, varias informaciones se han redactado tras el problema, pero ahora, BioBioChile, tuvo acceso exclusivo a conversar con el dirigente de Santiago City, Jorge Sotomayor, quien rompió el silencio y comentó lo sucedido en el estadio del club capitalino.

En el diálogo, el presidente señaló: “¿Quién iba a amenazar a alguien en un estadio y con pistola? Hubo hace algunos años un problema con el jugador Ángelo Novoa. El en su momento estudiaba con mi hija en un colegio y la agredió”.

“Nosotros como papás damos todos por nuestros hijos y ahí hubo un problema. Después de eso, yo no me puedo acercar a más de 200 metros, ni él a mí. Por eso, el no debía ingresar al estadio el día de ayer”, indicó.

Además, reveló que conversó con el presidente de Naval, para comunicar el problema con el jugador. Con relación a esto, declaró: “Hablé con el presidente de Naval durante la semana y le indiqué que él no podía venir, ya que teníamos un drama previo y el me dice que no me preocupe, que no va a venir”.

“Después llega, lo veo acá y ahí señaló que no puede estar acá, ya que me podía complicar a mi, como a él. Es por eso que destaque que el jugador no podía ingresar, pero el problema no pasa por la gente de Naval, un tema puntual con ese jugador”, agregó.

Llegada de Carabineros

Posterior al encontrarse con Ángelo en el recinto de la capital, Jorge Sotomayor, puntualiza que llegó Carabineros y que “me preguntaron si íbamos a presentar cargos, a lo que digo que no. Nos hicieron firmar un acta”.

“Entonces, si alguien amenaza de muerte a otra persona o con una arma, Carabineros está en la obligación de tomar detenidos, ya que es un delito. Yo de hecho estaba con mi pequeño de 10 años al lado y me acompañó a la comisaria”, destacó.

Así también, comunicó que “en su momento, incluso el jugador se acerca a conversar y le digo mira la media caga que tienes, no debiste haber venido y me responde, yo no quiero tener problemas ni que usted los tenga”, expresó.

“Fotos con un arma”

Sin embargo, afirma que “terminando el partido, Ángelo sube unas fotos con un arma y con un mensaje como de guerra. ¿De que se trata eso? O sea, estamos hablando de que no puedes entrar a un estadio por pegarle a una niña y aparece esto”.

Además, manifiesta que “si yo hubiera sacado una arma ayer, estaría preso y pasando a control de detención. Estábamos en un recinto deportivo, donde van niños y familia, más en una comuna donde nos dan todas las facilidades”.

Su renuncia a la presidencia de Santiago City

Una de las consecuencias de lo sucedido para Jorge Sotomayor, fue renunciar a la dirigencia de Santiago City. Tras esto, señaló: “Ahora me encuentro colapsado. La gente habla mal, los insultos, las amenazas y yo no estoy para eso. Cuando haces las cosas bien, siempre están, pero cuando son al revés, no aparece nadie. Hay mucha gente envidiosa”.

🔴Comunicado de Santiago City el día de hoy 🔴.#TerceraB pic.twitter.com/yXlkPf2iYH — Diego Anibal Díaz ✍️⚽️ (@DiegoDeporOhi) October 29, 2022

“¿Qué es lo que prefieren en el fútbol? que nadie llegue para ayudar a los jóvenes que terminaron su profesión y que no tuvieron la oportunidad y ahora se le esta dando. Entonces siempre van a querer que el futbolista fracase”, destacó.