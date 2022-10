Deportes Melipilla se convirtió el pasado lunes en el primer equipo descendido de la Primera B a la Segunda División Profesional. Segunda pérdida de categoría seguida, ya que el 2021 perdió su puesto en Primera División por secretaría tras irregularidades administrativas.

En los días previos al duelo con Deportes Santa Cruz, que sentenció el adiós del elenco metropolitano de la serie de plata del balompié nacional, ocurrió una pelea entre dos jugadores del plantel melipillano: Luis ‘Larry’ Valenzuela y Diego Alvarado.

Aquella situación fue relatada uno de los involucrados, el delantero Diego Alvarado. “No me enorgullece hablar de ese tipo de situaciones, no son parte del deporte, pero en estas situaciones las cosas se viven al límite y uno se sobrepasa”, dijo al sitio primerabchile.cl.

“Son cosas que siempre han existido en el deporte, roces que se van de las manos. Es parte de. Cuando uno está en un momento de frustración todo se sale de control”, agregó.

Además, el ariete de 30 años -ex Santiago Morning, Curicó Unido, Magallanes, entre otros equipos- comentó que “está todo bien (con Valenzuela), son cosas de entrenamiento. Lamentablemente estábamos en una parte pública y lo vio gente que no debía. Es parte de la pasión y las ganas con que se vive esto. Cuando uno está peleando abajo, la situación es tensa y los ánimos no son los mismos y eso te lleva a cometer errores”.

El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre durante la práctica de la escuadra que dirige Eros Pérez, entrenador que decidió separar a ambos futbolistas del plantel.