Un nuevo hecho de violencia ligado al fútbol chileno se vivió el pasado fin de semana y esta vez la víctima fue un periodista deportivo de TVN.

Rodrigo Arellano se desplazó hasta el Estadio Monumental para cubrir el recibimiento al plantel albo, que horas antes se había consagrado en Coquimbo como el nuevo monarca de la Primera División del fútbol chileno.

Sin embargo, el profesional vivió un episodio que difícilmente podrá olvidar al ser agredido, sin mediar provocación, por hinchas del ‘Cacique’.

“En el momento de la agresión no los grababa, no los increpé, no los miraba. Solo estaba ahí planificando cómo entrar al Monumental para recibir a los campeones”, escribió Arellano en una Historia de Instagram.

“Mi día más triste en 30 años de fútbol, pero hay que seguir”, añadió el periodista.

El resultado de la agresión ocurrida en Pedrero: “heridas faciales severas y fractura descartada”.