Herman Chanampa, ahora exrelator de DirecTV Sports, se descargó luego de ser cesado de la cadena televisiva por una sexista frase durante la transmisión del Campeonato Femenino.

En pleno duelo entre Santiago Morning y Universidad de Chile, el comunicador le preguntó a su colega “¿cuál es su especialidad, Romina? ¿La cocina?”.

La inoportuna expresión le valió las críticas de la la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) y hasta de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Además, significó su despido desde DirecTV.

Días después de la polémica, Chanampa dio su versión y sus descargos en el programa Síganme Los Buenos de Julio César Rodríguez.

Ahí, el relator aseguró que “hoy intento estar bien, pero mis últimos cinco o seis días han sido realmente una pena, una tristeza, una injusticia, un dolor familiar”.

“25, 30 años de carrera. Estás ascendiendo y, de un momento a otro, producto de la interpretación de un relato, de una palabra, de una situación que estamos viviendo socialmente que nos divide, me acusan, me exponen y me enjuicia el tribunal de las redes sociales”, añadió el comunicador.

Luego, Herman Chanampa insistió en que “entendí lo de la cultura de la cancelación, qué era una funa y, reitero, a quien se haya sentido ofendida u ofendido le expreso mis disculpas. Pero yo no cometí un delito, cometí un error, me equivoqué en un concepto”.

El exrelator de DirecTV detalló que recibió frases como ‘qué desubicado’, ‘qué hombre más machista’ y ‘sexista’. “Fui acusado y no se contextualizó. Y comprendo, si les incómoda les pido disculpas, pero me sentí poco menos que hubiese cometido un acto delictual”, se defendió.

Para cerrar, Chanampa sostuvo que “tenemos que tener ciertos recuerdos desde el punto de vista de mucho cuidado, porque hoy día todo se está mal utilizando, todo se está tergiversando. Amo, quiero, protejo, me encanta el fútbol femenino. Lo narro como si fuera la final de la Champions League y esto me tocó absolutamente”.