Lo ocurrido este mediodía en el Estadio Monumental, el colapso de una estructura en el sector Cordillera que dejó personas heridas, trajo de inmediato el recuerdo de lo sucedido en el año 1993, cuando en un repleto recinto de Pedrero Colo Colo recibía al Real Madrid.

Hace 29 años todo Chile estaba revolucionado con la visita que realizaría al país el cuadro ‘merengue’, un poderoso equipo que por esos días contaba con la presencia de Iván Zamorano entre sus filas.

Algunos fanáticos rompieron las rejas para entrar y otros, pese a tener su entrada, no consiguieron ingresar. En distintos puntos del reducto de Macul cientos de personas se subieron al techo de las graderías para tener mejor visión, sin pensar en las graves consecuencias que eso traería.

Cuando el reloj marcaba los 15 minutos de juego una de las techumbres cedió por el peso de los hinchas. El resultado fue de 77 heridos y un muerto.

Un hecho grave que parece haber quedado en el olvido, luego de lo ocurrido en la presente jornada en el Monumental. Colapsó el techo del Estadio Monumental en el sector Cordillera, luego que hinchas se subieran durante el ‘arengazo’ realizado por el partido que Colo Colo jugará el domingo contra Universidad Católica.

En videos se ve cómo la estructura cedió y las personas que estaban sentados en ella se precipitaron a la superficie.

Frente a este lamentable episodio, los hinchas colocolinos no tardaron en reaccionar en redes, recordando lo ocurrido un día 22 de agosto del año 1993.

El 93’ Colo-Colo revivió al Real Madrid. Ese día quedó marcado por un insistente igual, pero en el sector sur donde un hincha murió pq los flaites de siempre no entienden que el techo no es para subirse. El estadio esta viejo, hoy cumple 33 años, pero la culpa no es del edificio https://t.co/OTE2IJ8qxq

— Raúl Pereira (@RaulPereiraQ) September 30, 2022