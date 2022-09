Facundo Colidio, delantero argentino de 22 años y cuyo pase pertenece al Inter de Milán, no llegará a Universidad Católica.

Según se informó este miércoles, el actual jugador de Tigre del fútbol trasandino tenía todo acordado para, en 2023, vestir la camiseta de ‘La Franja’ y así pelear el puesto en ataque con Fernando Zampedri.

Incluso, se detalló que el cuadro dirigido por Ariel Holan estaba listo para desembolsar una cifra cercana a los 600.000 dólares (más de 562 millones de pesos) para contar con el trasandino.

Pero ahora, el periodista César Luis Merlo aseguró desde el otro lado de la cordillera que el promisorio delantero, formado en la cantera de Boca Juniors, no jugará en el fútbol chileno.

“Facundo Colidio no tuvo contacto alguno con la Universidad Católica”, aseguró tajante el comunicador.

“Después de su gran temporada en Tigre, el actual futbolista del Inter cuenta con varias propuestas, pero Chile no será su destino, según me confirman”, agregó Merlo.

Así las cosas, en la UC deberán seguir buscando un jugador para el ataque, que reemplace a Diego Valencia y pueda disputar el puesto con el goleador del elenco cruzado.

