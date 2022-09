Mauricio Israel, periodista y comentarista del programa Círculo Central, le dejó una advertencia a su colega Manuel de Tezanos tras el ninguneo del panelista de TNT Sports hace algunas semanas.

En su canal de YouTube, ‘Manoel’ recordó cómo fueron los años en que compartió con Israel y puso en duda su veracidad como comunicador.

“Un hueón que, cuando yo trabajaba con él en Pasión de Primera, jugaba al solitario básico de Windows y no miraba los partidos. Un hueón que se iba a hablar por celular y volvía y comentaba, como si estuviera viendo el partido. ¿A él le vamos a creer?”, partió comentando De Tezanos.

“No veo Círculo Central y no creo en el 66,7 por ciento de los periodistas que están ahí. Salvo Marco Sotomayor, que tiene todos mis respetos. Pero no vamos a creer en el Rabino, por favor”, complementó el rostro de TNT Sports.

Para concluir, ‘Manoel’ recalcó que “no creo nada de lo que dice ese hombre. ¿Por qué habría de creerle? ¿Una persona que huyó del país hasta que prescribieron sus demandas por estafas?”.

“Nada contra el Rabino. No me hizo nada. Pero hueón: es el Rabino. No puedes creerle nada. ¿Por qué después de que estafó a sus amigos le vamos a creer algo al Rabino, que no sea pensar que está vendiendo humo gratuitamente?”, complementó el comunicador de TNT Sports.

La respuesta de Mauricio Israel a De Tezanos

De las palabras de Manuel de Tezanos ya pasaron tres semanas, pero de acuerdo a Redgol la réplica de Mauricio Israel acaba de viralizarse.

El periodista cerró la última edición de Círculo Central con una imagen de De Tezanos de fondo, a quien no demoró en criticar: “Seguramente usted no tiene idea de quién se trata. Probablemente, porque no tiene ninguna trayectoria”.

“Y él se ha permitido basurear la trayectoria de don Felipe Bianchi y la mía. Ya me cansé. Estuve quince años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y de no defenderme. Y voy a usar esta tribuna para defenderme todas las veces que sea necesario. ¡Porque me aburrieron!”, añadió Israel.

A modo de cierre, el comentarista de Círculo Central le dejó una ‘amenaza’ a su colega de TNT Sports: “Y de esto, de lo que dijo, del basureo, el próximo domingo en Círculo Central”.