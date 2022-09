Esta semana se disputará la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional 2022, con el líder Colo Colo buscando dar otro paso más al título ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador.

En un duelo inicialmente suspendido e inmediatamente reprogramado, luego de la molestia presentada por la ANFP por la determinación de la Delegación Presidencial de Atacama, el ‘Cacique’ visitará a los pupilos de Gustavo Huerta este miércoles 14 de septiembre.

En tanto, Universidad Católica espera ante Huachipato, en Rancagua, seguir trepando en la tabla en el objetivo de meterse en zona de copas internacionales. Los cruzados se ubican en la décima plaza con 33 puntos, a dos del último equipo que por ahora clasifica a la Copa Sudamericana (O’Higgins).

El elenco de Ariel Holan se medirá a los acereros el miércoles 14 de septiembre.

Por su parte, Universidad de Chile tratará este jueves 15 de septiembre frente a Palestino, en La Cisterna, escapar de la zona baja de la tabla de posiciones. Con 23 unidades, el elenco colegial es 13º en la clasificación y solo está dos puntos sobre el primer cuadro en zona de descenso directo (Deportes La Serena).

La fecha 25 del Campeonato se iniciará este martes 13 de septiembre con el cruce entre Coquimbo Unido y Audax Italiano, en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

El cierre de la jornada, en tanto, será protagonizado este jueves por Deportes Antofagasta y Curicó Unido en el Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.

La programación de la 25ª fecha

Martes 13 de septiembre:

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

O’Higgins vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 14 de septiembre:

Unión Española vs. vs. Deportes La Serena, 15:30 horas. Estadio Santa Laura

Cobresal vs. Colo Colo, 17:00 horas. Estadio El Cobre, El Salvador.

Everton vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Universidad Católica vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Jueves 15 de septiembre:

Palestino vs. Universidad de Chile, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido, 18:00 horas. Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.