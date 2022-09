Lucas Barrios, exgoleador de Colo Colo, anunció el viernes pasado su retiro del fútbol profesional, a los 37 años, y reveló que seguirá ligado al balompié como entrenador.

En su paso por el balompié nacional, la ‘Pantera’ marcó un total de 95 goles: 12 por Deportes Temuco, 22 por Cobreloa y 61 por el ‘Cacique’.

El gol de Barrios más recordado en el país tiene registro del 5 de octubre del año 2008, específicamente su segundo gol en el Superclásico ante Universidad de Chile por el Torneo de Clausura. Los albos ganaron 2-0 con un doblete del argentino nacionalizado paraguayo.

El oriundo de San Fernando vomitó, se levantó y se sacó una jugada del sombrero para sentenciar la victoria alba sobre su archirrival. A los 74 minutos controló el balón en el medio terreno, dejó a dos defensores azules en el camino con un autopase y definió con tiro rasante ante el guardameta Miguel Pinto. Golazo.

Lucas Barrios anuncio su retiro del fútbol #VamosColoColopic.twitter.com/Cue3ED12D6 — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 10, 2022

El año 2017, Barrios concedió una entrevista al diario La Nación de Paraguay y no tuvo dudas: “El mejor gol de mi vida se lo marqué a Universidad de Chile”.

De visita con @gremio, el albirrojo @LucasBarrios_ respondió una nueva edición de nuestras "21 Preguntas". Dale play ya nomás. pic.twitter.com/4Vobv36lN8 — Diario La Nación (@LaNacionPy) April 20, 2017

Incluso, antes de ese tanto de gran factura, el ahora exariete admitió que no se sentía bien. “En el minuto 40 me empiezo a sentir mal, empecé a vomitar en el entretiempo. El doctor, me preguntaba en el entretiempo cómo estaba. Bien no estaba, pero no quería salir porque era un clásico, me quedé, sino ese gol no estaría en mi curriculum, pero la estaba pasando muy mal”, dijo.

Recordar que en su carrera de 20 años, Barrios fue máximo goleador del mundo en 2008, mundialista con Paraguay en Sudáfrica 2010 y destacó en el fútbol europeo con las casaquillas del Borussia Dortmund alemán (2009-2012) y el Montpellier francés (2014-2015).