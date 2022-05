El jugador Luis Jiménez anunció que este domingo jugará su último partido en La Cisterna y agradeció a Palestino por cobijarlo durante los últimos años de su carrera. Antes del inicio del año anunció que iba a dejar la actividad a fin de año, pero esa decisión la adelantó.

“A todos mis amigos e hinchas de Palestino, me gustaría contarles que este domingo será mi último partido en La Cisterna (me retiro). Quiero agradecer el infinito cariño que recibí en el club por parte de todos los profesionales e hinchas que forman parte de este y a todos quienes me acompañaron en esta aventura. Sin ustedes no hubiera sido lo mismo”, escribió Jiménez en Instagram.

“Si bien es una decisión difícil, este para mí es un muy buen momento personal y me voy tranquilo con lo logrado en mi carrera. Y aunque se acaba mi etapa como futbolista profesional, continua el hincha de @palestino que siempre fui y les prometo que seguiré disfrutando de cada triunfo”, complementó.

El futbolista nacional empezó y terminará su carrera en Palestino. Además, también jugó en la Ternana, donde deslumbró y dio el salto a la Serie A de Italia. Ahí representó las camisetas de Fiorentina, Lazio e Inter de Milan, mientras que en la B se calzó las camisetas de Parma y Cesena.

En el Medio Oriente defendió al Al Ahli, Al Nasr, Al Arabi, Al Gharafa, Qatar SC y Al Ittihad. También destacó en la selección chilena, fundamentalmente en la segunda parte de la década posterior al 2000. En la última etapa también sumó convocatorias de la mano de Martín Lasarte.

Este domingo desde las 12:00 horas Palestino recibe a Cobresal en La Cisterna en lo que será el último partido del “Mago” jugando como local para los árabes.