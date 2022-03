Este fin de semana cuatro clubes amateurs vieron cómo fueron eliminados por Walk Over de la Copa Chile ya que no cumplían con requisitos para poder recibir un partido de estas características, pese a que enviaron las bases tres días antes del inicio del campeonato.

Dante Imperial, Deportes Quillón, Aguará y Tricolor Municipal de Paine fueron informados el viernes que estaban eliminados de la Copa Chile. Justamente el presidente de Tricolor de Paine habló en el Expreso PM para explicar la situación que vivieron, la desazón de toda una ciudad y los pasos que tomarán debido a la eliminación por W.O.

Felipe Silva aclaró que “Hasta el momento no hemos tenido ninguna información oficial de la ANFP, ni de la Federación. Solo fue un llamado que nos dijeron que no vamos a jugar. Nos avisaron directo desde la tercera división (ANFA)”.

¿Qué pasó con estos equipos?

Desde la organización de Copa Chile entregaron las bases el miércoles, a tres días de los partidos, y ahí también aparecían los requisitos para poder competir.

Silva comienza desde el inicio, cuando recibieron el llamado para participar. “Cuando nos invitan a participar estaba toda la comuna feliz y tres días antes del partido, el miércoles, nos ponen la primera traba que tenemos que jugar en un estadio que estuviese regido bajo la ley de Estadio Seguro. Dos días antes nos habían mandado unos documentos para llenar que era impensado poder tenerlo en tres días: que teníamos que contratar un arquitecto, un prevencionista de riesgo y un calculista para ver si el estadio cumplía con las condiciones. Entonces lo molesto es que si a ti te invitan a cualquier actividad, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos, ahí nosotros decidir si podíamos cumplir o no con esos requisitos, pero no tres días antes que la programación del partido”.

“También su pudo haber solucionado por una voluntad política, si a nosotros nos pidieron que el delegado presidencial nos hiciera un documento donde autorizaba el encuentro. Si usted nos dice el delegado provincial a nosotros nos corresponde la provincia del Maipo donde se hicieron todos los trámites, y después el miércoles me dicen no, no es la provincia del Maipo, tiene que ser la delegación de la región Metropolitana. Entonces lo primero: no puedes tener dos cargos que se llamen igual”, se queja el presidente del club amateur.

Sobre el estadio en el que iban a ser anfitriones, Felipe Silva asegura que intentaron hacer todo lo posible pero que de todas maneras no se jugó el partido. “No fueron a revisar nada. La delegación presidencial debiese haberle pedido a Carabineros, ir a revisar el estadio y él evaluaba. Nosotros con el alcalde de Paine ya hicimos el llamado porque estábamos dispuestos a hacer lo que nos pidieran. Les dijimos: si quieren cerrar el perímetro del estadio, guardias de seguridad… lo que quisieran y recién el viernes a las 7 de la tarde nos avisan que no vamos a jugar. Carabineros de Paine dio la venia y mandó un oficio donde la prefectura sur apoyaba con la seguridad del evento”.

Silva continúa apuntando que no hubo voluntad para solucionar la situación “ni siquiera nos dieron un plazo. También tuvimos conversaciones con el municipio de San Bernardo y ellos estaban abiertos a facilitar el estadio que sí está regido por las leyes de Estadio Seguro, pero tampoco nos dio esa instancia. No hubo voluntad para solucionar el problema”.

El humilde club se preparó para recibir un torneo como la Copa Chile y a un club como Lautaro de Buin, pero finalmente quedaron fuera sin siquiera entrar a la cancha. Ilusiones e inversiones quedaron en el aire.

“Nosotros invertimos 20 millones de pesos en el arreglo del estadio para dejarlo impecable, perdimos la asistencia de 1500 personas en el estadio…económicamente perdimos alrededor de 25 millones de pesos para una institución que no recibe nada de nadie. Es un gasto histórico por llamarlo de alguna forma. Se perdió darle una alegría a una comuna, a 80 mil personas”, especifica el presidente de Tricolor.

Eso sí, Silva advierte que “Creo que este capítulo aun no se cierra. Creo que es el momento que se empiece a tomar en serio el futbol amateur porque no somos cualquiera cosa, no nos pueden tratar con la punta del pie. Hoy día tenemos una reunión con unos abogados. Lo más probable es que presentemos un recurso de protección contra la Federación de Fútbol de Chile”.

Además, aclaró que “Hay muchas cosas medias engorrosas. A mi me llaman hace un mes atrás del equipo rival para decirme ‘no vamos a ir a jugar a Paine’. Entonces hace un mes atrás ellos ya estaban con la seguridad de que no jugaban en Paine. Hay muchas situaciones que nos dan para pensar. Yo creo que no hubo una voluntad para solucionar un problemas que afectaba a cuatro comunas”.

“Los hinchas están devastados, ya se habían organizado. Los tuvimos en vilo. Les pedí disculpas El viernes a las 7 de la tarde. Es una falta de respeto gigante para la gente”, sentenció.