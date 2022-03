"No entiendo qué pasa con la gente. Sabemos que el mundo está agresivo, que la gente anda agresiva y en otra. Prefiero estar acá y no en Ucrania viejo, de verdad, así como se está viviendo", dijo.

Santiago Wanderers volvió a caer en la Primera B, esta vez ante Rangers en Valparaíso por 3-1, y siguen sin ganar en el torneo.

De hecho, solo suman dos empates y dos derrotas, registro que los tienen en el decimocuarto puesto de la clasificación con dos puntos.

Tras la caída del elenco caturro su entrenador, Jorge Garcés, ‘explotó’ en conferencia de prensa y se fue contra aquellos que dicen querer al club desde la boca hacia afuera.

“Hay personajes que siguen por ahí y por acá, por la pu… Quieran a Wanderers, hue… Dicen que son wanderinos, ni una mie… que son wanderinos. Lo único que saben es venir a hinchar las pelotas ahí a todo el mundo, al primero que se les pare. ¿No creen que eso no les genera incertidumbre a los chicos jóvenes que tenemos en el equipo? ¿Hasta cuándo? Ya no están en Wanderers, que lo entiendan de una vez por todas. No entiendo, de verdad. El amor a Wanderers se le tiene de otra manera”, lanzó sin tapujos.

Pero eso no fue todo, ya que ‘peineta’ utilizó una extraña ideología para referirte a lo que se vive en la interna de Wanderers.

“No entiendo qué pasa con la gente. Sabemos que el mundo está agresivo, que la gente anda agresiva y en otra. Prefiero estar acá y no en Ucrania viejo, de verdad, así como se está viviendo”, cerró.