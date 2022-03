Continúan las reacciones tras el Superclásico 191 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Monumental.

Recordemos que los albos golearon por 4-1 a los azules en un duelo que estuvo marcado por la pasividad y nula capacidad de reacción del ‘romántico viajero’.

Ahora, según dio a conocer Cristopher Antúnez en RedGol, hubo un jugador de la U que se negó a ser titular para el Superclásico, debido a que no le acomodaba la posición en la que jugaría.

Se trata del reciente refuerzo Luis Felipe Gallegos, quien según Redgol estaba incluido en la oncena titular por Escobar.

“No me siento bien para jugar en esa posición que usted quiere que yo juegue, como volante interno por izquierda. Yo no estoy jugando ahí y no sé jugar ahí, lo hice frente a O’Higgins porque venía llegando y uno hace el esfuerzo por el club, pero preferiría no ser de la partida si quiere que juegue ahí”, le habría dicho el jugador al técnico de los azules.

Señalar que el jugador había dado luces de su negativa a jugar nuevamente en esa posición tras la caída ante O’Higgins.