Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, se refirió al supuesto interés de Universidad de Chile por el jugador ‘caturro’ Daniel González.

El defensa de 19 años ha sonado con fuerza para reforzar el elenco azul, más aún tras la lesión de Luis Casanova, y los mensajes que Ronnie Fernández le ha mandado a su excompañero en el cuadro porteño.

Sin embargo, el mandamás de Wanderers aseguró que desde La U no han existido ofertas por el zaguero y dudó de que puedan pagar el dinero que piden por él.

“A mí no me han dicho nada. No ha llegado ninguna oferta de La U”, declaró Sánchez, en diálogo con La Tercera.

“Si lo quisieran, tendrían que pagar. No creo que La U tenga la plata que queremos por Daniel González. Habrá que ver las ofertas. Y no solo La U ha manifestado interés. También lo hizo San Lorenzo en su momento”, agregó.

Para cerrar, el expresidente de la ANFP indicó en su estilo que “¿si está preparado para jugar en La U? Para mí La U es un equipo al mismo nivel que nosotros. Tiene 19 años, le queda mucho. No hay apuro por venderlo”.

Cabe mencionar que Santiago Wanderers debutará en el torneo de la Primera B este domingo 13 de febrero cuando, desde las 12:00 horas, reciba a Deportes Iquique en Valparaíso.