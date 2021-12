Daniel González, defensor de Santiago Wanderers, se refirió a su presente deportivo, la opción de jugar en Colo Colo, su experiencia en la selección chilena y el mal año de los “caturros”.

En entrevista con Directv, González aseguró que “ya tengo el alta, ya puedo volver a los entrenamientos. Tengo contrato vigente con el club hasta 2023, pero si se da una oferta para salir, que me permita crecer, la analizaríamos”.

Consultado por un presunto interés de Colo Colo ,el zaguero señaló que “las propuestas las ve mi representante, yo le dije que me avisara cuando haya ofertas formales”.

“Analizaremos ofertas, tengo una cláusula de salida. Si llega una oferta que me ayuda a crecer, la tomaría. Siempre seré hincha de Santiago Wanderers, pero mi carrera está primero. Quiero jugar en la elite”, agregó.

Con respecto al descenso de los “caturros”, González afirmó que “hay culpas compartidas en lo que pasó. Tuvimos cuatro entrenadores en un año, que no es normal. No fue justa la salida de Alarcón y Medel, eran líderes del grupo”.

En este sentido, criticó que “estamos en un club grande y no merecemos estar en esta situación. Por ejemplo, la salida de Moisés Villarroel no correspondía, es un ídolo. Yo no conozco al presidente del club, no se ha presentado, solo he hablado con Andrés Sánchez”.

Por otra parte, el defensor sostuvo sobre La Roja que “no hay nada más lindo que representar a la selección chilena, compartir con esos grandes jugadores me ayudó a crecer en lo futbolístico y en lo humano”.

“Martín Lasarte me entregó su confianza y eso fue fundamental para mí. El equipo también, el grupo y la selección es lo más importante”, complementó.

Por último, el jugador reveló que “mi referente en la selección chilena es Gary Medel, es un ídolo. Pude conversar mucho con él, intento adquirir sus cualidades y consejos”.