El presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, habló en extenso en medio de la polémica que envuelve a su club y los eventuales dobles contratos. Aseguró que es una situación que falla en la forma y que “pasa en todo el fútbol chileno”. Discute la inclusión de la ANFP en la denuncia y afirma que “está todo orquestado”.

En conversación con La Radio, Zúñiga explicó sobre el polémico caso de dobles contratos que tiene en pausa la Promoción del fútbol nacional, que “aquí no hay malas intenciones, el jugador no reclama que le debo dinero, no reclama que le falta algo que acordó. Aquí estamos reclamando por una forma y la forma la tienen erradamente. No te puedo decir que el 100% de los clubes, pero te puedo decir el 98%”. Consultado si es que Melipilla está incluido en ese 98%, el presidente de los ‘Potros’ respondió que “pero no ahora”.

Revela que a raíz de todas estas denuncias cruzadas que se han dado en las últimas semanas son varios los que están preocupados.

“Pasa en todo el fútbol chileno. Hoy día están todos los clubes preocupados y está incluso la ANFP haciendo un trabajo inmenso respecto a la regularización de los contratos. Está en la esfera del futbol chileno. Están todos preocupados por regularizar esto. La cantidad de llamados que ha recibido Pilar Maulén, que es la abogada que está a cargo de llevar adelante esto, es infinita. Todos preguntándole qué hacen con este contrato, qué hacen con este otro. Porque nadie puede decir estoy libre de pecado. Tan así será que la ANFP generó este trabajo gigante y se agradece”, aseguró.

Sobre la denuncia contra Melipilla en específico, a la que en los últimos días se sumó la ANFP, cree que lo hecho administrativamente por el ente rector “Es un poco inoficioso e inoportuno y deja un mal mensaje”.

“¿Se entiende que un tercero se haga parte de un juicio que en el periodo de discusión ya se venció? ¿Qué viene a aportar los mismos documentos que obran en el proceso? ¿Qué es? Esto políticamente hoy día es una intervención, es una mala señal. Eso es lo vergonzoso de esto”.

Además, según él sobre lo que se le está denunciando a los ‘Potros’ no ha aparecido un documento que lo certifique.

“Yo estuve presente en todos los procesos y en ninguno encuentro una referencia ni a mi persona ni a la existencia de dobles contratos. (Los testigos) Hacen declaraciones y observaciones respecto a situaciones que son objeto hoy día de la decisión del tribunal. A diferencia de lo que sale en la prensa, no veo que ninguno haya sido tan categórico como señalan. Por otro lado, testigos que dejan mucho que desear que dicen que de manera casi inimaginable salen de su casa y se encuentran un sobre con una carpeta con documentos de forma anónima….perdóname…”, reclama.

Afirma que “Todo esto ha sido orquestado y creado para hacer parecer una situación que está muy lejos de ser lo que pretenden decir”.

Asegura que Huachipato y la Universidad de Chile están detrás de esto. De hecho, sobre Victoriano Cerda cuenta que “Él (Victoriano Cerda) dice algo muy simpático. Dice que él ni nadie de los cercanos a él ni de forma directa ni indirecta se comunicó con los testigos que han presentado las partes. Huachipato ha sido el único que ha presentado a estos testigos famosillos. Resulta que en la audiencia el testigo estrella de él, que es su expresidente – hace dos días dejó de ser presidente – Marcelo Pesce, declara que él se juntó con todos los testigos. No una sino que varias veces y Victoriano por otro lado dice que no han dicho nada. Señores, el que quiera abrir los ojos y quiera ver por favor lo invito a sentarse en estos asientos y estar día a día en el fútbol. Si seguimos actuando con los ojos cerrados… Estamos cazando mariposas y dejando pasar a los elefantes. Seamos realistas: esto le tocó a Melipilla, está orquestado hace dos meses atrás porque a alguno le iba a servir”.

Sobre las pruebas presentadas, Zúñiga insiste en que “Todavía no presentan un doble contrato…la prueba documental está en poder de todo el mundo, ellos se han preocupado de ventilarla por todos lados ¿En alguna parte existe algún contrato donde se diga o donde esté lo que se inventó? Porque seamos claros, me están acusando de existencia de dobles contratos, pero todavía no los veo. Te digo más aún, ya se acabó el periodo probatorio”.

Se remontó al inicio de todo este proceso de denuncias y recordó: “Cuando aparece Gino Valentini en ese programita de La Red en manifiesto estado de ebriedad, no era capaz de hilvanar una idea. Los testigos todos dijeron que el que los contactó fue Gino Valentini ¿Y Gino Valentini por que aparece en el escenario? Movido por personajes, si días antes estaba declarando un señor con rostro encubierto y voz distorsionada diciendo que yo ando en moto, tengo metralleta y me ando parando atrás de los semáforos. Por favor, yo tengo hijos, tengo familia que escuchan y leen estas cosas. Entonces si esto no venía fraguado, si a Gino Valentini no lo tuvieron escondido en un hotel, si no lo llevan en una van negra con vidrios polarizados a declarar, si esto no forma parte de una orquestación ¿o el señor Valentini tiene el dinero suficiente para estar costeando todos esos días en un hotel y andar contratando vehículos de seguridad para que lo trasladen a la ANFP? Señores, no, por favor, no se rían de mi en la cara”.

Sobre un posible vínculo entre la U y Huachipato en este caso, agregó que “Eso no lo sé yo. No lo ha podido descubrir ni el rector de la Universidad de Chile porque tú le preguntas a uno o a otro y dicen que no, pero resulta que tienen el mismo abogado, presentan los mismos escritos, se mueven por el mismo lado… las sospechas las tenemos todos pero creo que hay que sacarse un poco la lagaña de la mañana y vamos a ver que en realidad era mas transparente de lo que creíamos”.

Sobre lo que se viene argumentó que “A mí me encantaría que el proceso hable. Si el proceso habla no puede ser otra la respuesta que no hay nuevos antecedentes que ameriten la infracción que pide el denunciante. Si esto fuese un tribunal ordinario no me cabe duda que el proceso hablaría de esa forma. Pero como hoy día tengo que verme expuesto a este tipo de jugarretas donde la influencia llega por redes sociales, donde las maniobras se tejen todos los días, porque todos los días de manera escalonada fueron presentando documentos y presentando pruebas que ya estaban en el poder de la ANFP que ya habían sido presentadas y que las trajeron bajo ciertas triquiñuelas para acusar después de que recién me enteré de esto…Es difícil luchar contra esto”.

Lamenta que “Si hoy día les traspaso la misma situación y les comento el tema de la denuncia contra la U, si la denuncia de la U hoy día es de la misma gravedad ¿Por qué la ANFP no se hace parte? Si nosotros somos fiscalizadores de situaciones y leemos solo los titulares de los documentos que nos presentan y no tenemos la capacidad de bajar la vista 3 centímetros y darnos cuenta que se establece en un contrato de compraventa de derechos federativos una remuneración que no es la misma que está en la liquidación… Señores por favor a dónde vamos a llegar si el ente que fiscaliza no es capaz de bajar la vista 3 centímetros…”.

Zúñiga continuó con su defensa y lo que para él es un trato distinto con Melipilla que con la U: “¿Un jugador de la calidad de Arias puedes costar 3 millones de pesos? Por favor. Es lo mismo (de Melipilla), porque hay una simulación de un contrato a través de una figura que no está permitida ni siquiera por la FIFA porque la compra de unos derechos federativos de una persona natural de un jugador libre no existe, tiene que ser entre instituciones y eso también lo saben los presidentes. Entonces que hoy día me digan que está correcto porque ahí tiene un título pero el contenido habla de una remuneración liquidad distinta a la que está establecida en la liquidaciones de sueldo ¿Qué queremos ver porque es la U? ¿Porque mueve el futbol chileno? (…) Cuando pasó el caso de Colo Colo que fueron revisados todos los jugadores y se encontraron no dobles, triples contratos, simulación de contratos, facturas ideológicamente falsas ¿Quién dijo algo? ¿Quién paró el dedo y dijo tenemos que transparentar esto? Los multaron por no entregar la información correcta y ¿Quién dijo algo?”

Finalmente advirtió que “Todos los juicios y procesos que se están ventilando en el futbol van a terminar en un tribunal ordinario. Y ten por seguro que Melipilla no va a terminar aquí si las decisiones son desfavorables. Cuando el debido proceso habla no debe ser otra la respuesta, pero cuando se producen estas cosas, estas arbitrariedades y son encima aplaudidas por el ente rector no me cabe duda de que todos van a terminar en la justicia ordinaria”.