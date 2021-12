El futbolista Jorge Valdivia se despidió de 90F de ESPN al aire con críticas a Gustavo Quinteros a quien acusó de "poco autocrítico". El 'Mago', que además reveló el club donde continuará su carrera deportivo, afirmó que el mal cierre de año de Colo Colo es un tema "futbolístico, no de covid".

Dejó el micrófono y vuelve al balón de fútbol. Jorge Valdivia se despidió al aire del programa F90 de ESPN y reveló en qué equipo continuará su carrera deportiva.

El ‘Mago’, que estuvo todo un semestre sin fútbol y privilegió mejorar su estado físico, admitió en su última aparición en el espacio televisivo que marchará a México. Concretamente a Necaxa.

“Sí, le voy al Necaxa”, admitió Valdivia tras una intervención del conductor Fernando Solabarrieta.

Así, de no ocurrir nada extraño, Valdivia volverá a reunirse con Pablo Guede, quien dirige técnicamente a ‘Los Rayos’.

“Compartir con Valdivia es un placer, un agrado, una persona educada, humilde, cariñosa, y por eso te digo Jorge, te vamos a extrañar mucho”, expresó Solabarrieta.

Jorge Valdivia, además, confirmó que el contrato en suelo azteca es por una temporada.

Adiós con ‘palo’ a Quinteros

Pero su despedida del programa no fue el único momento del ‘Mago’ que remeció las redes durante su emisión. Valdivia también generó muchas reacciones tras arremeter contra Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, a quien acusó de tener “poca autocrítica”.

“Ha sido muy poco autocrítico Gustavo Quinteros en ese sentido, porque él ha señalado en reiteradas entrevistas el tema covid, pero tampoco fue suficientemente certero para hacer lo que ahora quiere hacer. En su minuto se aplicó esto de la burbuja sanitaria, ¿por qué no siguió?, ¿le dio resultados?, ¿debió seguir?”, afirmó Valdivia.

El ‘Mago’, en la misma línea, remarcó que “después del partido con Católica, que Colo Colo lo ganó muy bien, ahí todos dijimos, y yo fui el primero en decirlo, el campeonato ya está. Después viene lo de Audax que esa yo sí se la podría dar a Quinteros, porque fueron muchos jugadores… Quinteros está llorando y tiene razón, porque perdió a la mayoría de los jugadores. Pero después no, después vino Wanderers que lo ganó y no le escuché hablar del poco tiempo que tuvo para entrenar”.

“Después vino Melipilla que lo ganó ahí casi llorando, ahí sí volvió a hablar de los casos positivos de covid y los contactos estrechos. Después vino Curicó donde no jugó bien y otra vez se excusó en el tema de los positivos, que no tuvo tiempo para entrenar, entonces fueron dos o tres partidos donde Colo Colo bajó, el partido con Unión es clarísimo que no lo jugó bien y de nuevo se vienen a justificar con el tema de los casos positivos”, agregó

Finalmente, sobre este tema, Jorge Valdivia sostuvo que el gran problema en el cierre de año de Colo Colo “es futbolístico, no es el covid, no son días de falta de entrenamiento”.