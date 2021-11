San Marcos de Arica respira más tranquilo, ya que al menos podrá seguir luchando su opción de mantenerse en Primera B luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP acogiera la orden de no innovar interpuesta tras la sentencia de la Primera Sala.

En primera instancia se había determinado que San Marcos de Arica perdiera los puntos debido a la mala inscripción de Zederick Vega, pero ahora la Segunda Sala acogió el recurso que presentó el club del norte para que no se ejecute la resta de unidades, al menos por el momento.

Según constata La Tercera, el documento de la Segunda Sala expresa que “Considerando que la orden de no innovar solicitada por el club San Marcos de Arica, a fin de que se suspenda el cumplimiento de la sanción mientras el fallo no se encuentre ejecutoriado, en razón del mérito de la misma y las perniciosas consecuencias que se derivarían de su aplicación, se estima revestida de fundamentos fuertes y graves, por cuanto determina la posición final de los equipos en la tabla del torneo a efectos de la definición del campeonato, por lo que se hace lugar a lo pedido y se decreta la orden de no innovar solicitada, no pudiendo aplicarse la sanción en tanto no se encuentre ejecutoriada la sentencia que se apela”.

Así, también se fijó la fecha de la audiencia, que será vía telemática el 24 de noviembre.

Recordar que la defensa del club ariqueño se basa en que la denuncia ya había prescrito en la fecha en que fue presentada. “Rechazamos tajantemente que en una organización de liga en la que pertenecemos, no primer los méritos deportivos”, dijeron en un comunicado.