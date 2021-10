Jorge Valdivia, actual comentarista de ESPN, respondió con dureza al argentino Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien respaldó a Roberto Tobar tras su polémico cometido en el duelo entre Universidad Católica y Santiago Wanderers.

Tobar reconoció en su informe del cotejo haber expulsado erróneamente a Fernando Zampedri, lo que dejó a la UC con nueve jugadores, y encontró apoyo en el trasandino, quien criticó la simulación de algunos jugadores.

“Son su simulación y sobreactuación lo que hizo caer en su buena fe no solo a la investidura arbitral, esto hay que hablarlo así a calzón quitado y que quede a la opinión pública”, afirmó Castrilli, cuestionando al ‘caturro’ Víctor Espinoza.

La defensa del ‘Juez de Hierro’ no cayó del todo bien en Valdivia, quien pidió ley pareja si es que van a existir críticas de parte de los árbitros hacia los jugadores.

“Castrilli abre una brecha para que el jugador critique al árbitro, pero sin que sea castigado. Si él se atreve a decir ‘hay jugadores que simulan mucho’, perfecto, pero el jugador se siente con el derecho a responder, a decir que se equivocaron sin que el Tribunal de Disciplina te castigue”, afirmó el ‘Mago’.

“A mí me pasó, hablé de Eduardo Gamboa en un minuto y me castigaron. ¿Van a empezar a hablar de los jugadores? Perfecto, ningún problema. Pero cuando el jugador los critique de vuelta que no haya represalias”, agregó el volante, hoy sin club.

Para cerrar, Jorge Valdivia destacó que Roberto Tobar haya reconocido su error.

“Habla muy bien de él y de su calidad de árbitro reconocer su error inmediatamente. Lo hizo en el informe y públicamente”, concluyó el ‘Mago’.

Revisa las palabras de Jorge Valdivia: