Tras un 2020 donde el campeonato de cinco vs cinco más grande del país no pudo llegar a su fin, Neymar Jrs Five regresa a Chile para encontrar a los futbolistas amateurs más hábiles del país para que nos representen en la Final Internacional que este año se disputará en Qatar, dejando atrás las versiones anteriores donde se realizó en Brasil.

En esta oportunidad, el campeonato contará con cinco clasificatorias. Dos en Santiago y tres en regiones, siendo Iquique, Antofagasta y Valparaíso las ciudades que albergarán la nueva versión del un campeonato que se disputa simultáneamente en más de 30 países.

El inicio de las clasificatorias, donde se conocerá el primer equipo que asegurará su participación en la Final Nacional, se realizará este 2 de octubre desde las 9:00 am en las canchas del Club Palestino, si quieres inscribirte, hazlo aquí: www.redbull.com/neymarjrsfivechile

Clasificatorias Chile

– Santiago  Club Palestino / 02 de octubre

– Iquique  Playa Cavancha / 16 de octubre

– Antofagasta  Las Almejas / 23 de octubre

– Valparaíso  Por confirmar / 30 de octubre

– Santiago  Espacio Don Oscar / 06 de noviembre

– Final Nacional  Por confirmar / 07 de noviembre

Considerando las restricciones sanitarias, en esta edición de Neymar Jrs Five sólo

se podrán inscribir 80 equipos por clasificatorias y todos los jugadores deberán

contar con el Pase de Movilidad al día.