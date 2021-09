Aseguró estar arrepentido y ofreció disculpas. Manuel De Tezanos, periodista y conductor del espacio Todos Somos Técnicos de TNT Sports, realizó su descargo por su chiste al aire que provocó la furia de fanáticos de Universidad de Chile.

Recordemos que el comunicador realizó una broma en el momento en que un compañero presentaba la oncena que la ‘U’ presentaría ante Santiago Wanderers. Como el programa no tenía imagen del flamante refuerzo ‘azul’ solo apareció una sombra. “Sale igual en la foto Junior”, bromeó, en alusión al color de piel del jugador.

“Cuando uno la caga, hay que reconocerlo”, admitió tajante el rostro de TNT, haciendo hincapié en que “fue muy malo el chiste que hice ayer en TST cuando dábamos la alineación de la U”.

“Le agradezco a Júnior Fernandes por aceptar mis disculpas, las que ofrezco a todos los que se sintieron ofendidos. Fue un error, espero que me perdonen”, acotó.

Además, Manuel de Tezanos grabó un video con un mensaje similar, buscando zanjar la lamentable polémica.

“El racismo no es chiste, no se puede jugar con eso… Fue sin ninguna mala intención, no tuve la intención de ofender, pero fue un chiste que salió muy mal. Espero aprender de mi error”, remató.