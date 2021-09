Fue la gran sorpresa de la nómina. Bastián Yáñez, joven jugador de Unión Española, recibió su primera convocatoria para La Roja adulta tras ser citado por Martín Lasarte para los duelos de Clasificatorias ante Perú, Paraguay y Venezuela.

El atacante de 20 años figuró junto a grandes nombres de la “Generación Dorada”, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Eduardo Vargas, lo que provocó mucha emoción en su familia.

Él, sin embargo, no estaba muy al tanto de lo que ocurría. En entrevista con AS, Yáñez reconoció que estaba durmiendo cuando se reveló la nómina y que se enteró de su convocatoria gracias a las redes sociales.

“Mi familia estaba llorando. Incluso yo estaba durmiendo una siesta, desperté y vi muchos mensajes en Instagram. Bajé y todos estaban llorando. Mi polola también, así que siento mucha felicidad”, comentó el novel atacante.

“No me lo esperaba. Nadie me había comentado algo. Solamente me preguntaban y yo decía que sería un sueño, pero jamás esperé que podía pasar”, agregó el jugador hispano.

Sobre lo anterior, Yáñez detalló que “me han llamado demasiado. He recibido muchos mensajes. Es una felicidad y siento grandes emociones. Ahora voy a disfrutar. Voy a entrenar y cumplir este objetivo que tenía desde chico”.

Por último, el delantero de Unión Española afirmó que “será una felicidad compartir con jugadores como Alexis o Vidal. Son futbolistas que uno miraba por televisión y ahora voy a entrenar con ellos en la Selección adulta. Tengo ganas de que llegue ese momento para disfrutarlo a mil y dejarlo todo”.

Chile, vale recordar, enfrentará a Perú en Lima el próximo 7 de octubre. Luego, el domingo 10 y jueves 14, La Roja recibirá a Paraguay y Venezuela, respectivamente.