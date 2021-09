Patricio Yáñez, otrora jugador de La Roja y Colo Colo, barrió el piso con Universidad de Chile luego de la caída de los azules ante su archirrival en el Superclásico 190.

El ahora comentarista no tuvo filtro a la hora de analizar el 3-1 a favor del ‘Cacique’, cuestionando la personalidad mostrada por varios jugadores de La U en El Teniente de Rancagua.

“Hay una cuestión de actitud y entereza, ayer los de La U entraron a la cancha, vieron la camiseta de Colo Colo y se cagaron enteros, así de simple”, afirmó el ‘Pato’, en Agricultura.

“La U no es un equipo de muertos, tiene buen plantel, pero cuando miras al equipo del frente y todo lo que sabes hacer se te cae, no hay explicación. Hay otra cosa”, agregó el exjugador.

Luego, Yáñez prosiguió con sus criticas hacia el plantel estudiantil y puntualizó en la labor de Pablo Aránguiz: “Al hincha de La U le molesta eso en la mañana. Puedes jugar como sea, pero es la actitud y responsabilidad que tienes con tu propia camiseta”.

“Uno podrá decirle a Esteban Valencia que se equivocó por no poner a Cañete (Marcelo), pero Aránguiz no la tocó. Da lo mismo el planteamiento, porque en el mano a mano o teniendo el balón, La U no existió”, complementó el comentarista.

Para cerrar, Yáñez recalcó que “hubo buen trabajo de César Fuentes y Leonardo Gil, sostuvieron lo que intentaba La U por el medio. No permitieron contacto con Joaquín Larrivey y La U no llegó”.

“En el segundo tiempo la cuestión cambió con Colo Colo más relajado y ahí encontró remates. Junior Fernandes le movió el piso a la defensa, pero fue otra U. En el primer tiempo no existieron. No puedo criticar porque no estuvieron presente”, cerró el exjugador.