Este domingo se juega un nuevo superclásico del fútbol chileno entre la Universidad de Chile y Colo Colo y Claudio Borghi, que jugó y dirigió a los albos, adelanta lo que podrían ser las claves del partido.

En conversación con BioBioChile, el ahora comentarista espera que el superclásico “sea un buen partido, que hace bastante que no lo es y después evidentemente que los equipos están cercanos en la tabla, con más posibilidades Colo Colo que la U y fundamentalmente que Colo Colo no se le escape a la U sería ideal para el campeonato”.

Respecto a los albos y consultado por el último equipo del ‘Cacique’ que ilusionara tanto como este de Quinteros, Borghi recuerda que “Hubo un Colo Colo de Tapia que fue bueno y que ilusionó mucho. Pero creo que esa ilusión tiene que ver con rendimientos generales y de momentos. Hoy Colo Colo se ve un equipo estable, firme, el técnico puede tener variantes y no modifica mucho el juego. Entonces creo que esa es la ventaja que tiene Colo Colo respecto a los equipos chilenos hoy. Y eso mantenerlo en el tiempo es difícil, así es que esperemos que lo pueda hacer”.

Respecto a una de las grandes amenazas de la U, que es Joaquín Larrivey, Borghi destaca el juego del ariete y reconoce que no se imagina cómo podría funcionar el equipo sin él, ya que prácticamente siempre lo han tenido a disposición.

Consultado si es que no tener a Larrivey por la razón que sea podría ser un problema para la U, Borghi reconoce que “No sé. No ha faltado a ningún partido como para que tengamos una variante que nos ilusione con que pueda hacer el mismo funcionamiento. Hoy ya tiene a Lobos, tiene a Aránguiz en buenas condiciones, entonces no lo sé. Solamente por decisión técnica ha salido Larrivey pero una cantidad de goles como los que tiene este jugador es imposible a veces sacarlo de cancha o imaginarse qué podría pasar”.

Así mismo, para el duelo de este domingo, donde tendrá al frente a Amor y Falcón, visualiza que “Larrivey se va a volcar sobre el que él crea que es mas débil o fácil y tienen dos características diferentes los dos centrales. En el lado de Amor es un jugador mas alto, que puede competir en velocidades y en el caso de Falcón es un jugador que puede anticiparlo, yo creo que la decisión la va a tomar dentro de la cancha donde sea más cómodo”.

Pero en el otro bando también tienen grandes jugadores. El funcionamiento colectivo ha sido el gran fuerte de Quinteros, por lo que entre los fanáticos no hay un jugador que es el favorito de manera unánime. Pero para Borghi hay uno que ha sido más determinante en la temporada.

“Para mi lo ha sido Gil. Es un jugador que se ha acoplado rápido y lo hace bien. Tiene buen manejo, ayuda en la marca, tiene buen disparo, creo que es el jugador más determinante”, cree.

Respecto a lo que puedan hacer los jugadores de Colo Colo en ofensiva y fundamentalmente pr el daño que hacen por las bandas, Borghi cree que en un punto Valencia va a tener que tomar una importante decisión.

“Imagino que si ponen a Solari abierto por un lado y Costa por el otro (los laterales de la U) tendrán que recogerse al medio campo para ayudar entonces no creo que jueguen abiertos. Valencia va a tener que decidir si quiere jugar mano a mano con Bolados y con Iván o va a protegerse un poco más”, piensa.

El superclásico, a jugarse en el estadio El Teniente de Rancagua está programado para este domingo desde las 16:30 horas.