Marcelo Salas, otrora seleccionado nacional e ídolo de Universidad de Chile, se mostró emocionado en redes sociales mientras le cantaba “Los Viejos Estandartes” a su padre, Rosemberg Salas.

El ‘Matador’ utilizó sus redes sociales para mostrar como entonaba la composición, considerada uno de los himnos del Ejército de nuestro país.

A Salas se le ve en el registro con el puño bien apretado y catando a todo pulmón, todo en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Lo anterior, generó amplio debate entre los hinchas. Mientras una parte le dio su apoyo al exdelantero y consideró habitual el conocer la citada canción, otros le enrostraron los casos de corrupción al interior del ente armado y su responsabilidad en la dictadura.

Marcelo Salas es uno más q no conoce la historia de las FFAA contra el pueblo, q juraron y hasta hoy juran proteger, o se la contaron mal como a otros. X eso es tan importante hacer #Memoria y no olvidar lo q pasó para q no vuelva a suceder. Aquí no ha habido #VerdadYJusticia

— LaTera (@la_tera_vive) September 20, 2021