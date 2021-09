El pasado sábado 4 de septiembre, el exjugador Francisco Huaiquipán fue detenido mientras intentaba ingresar droga al Penal Colina 1, recinto donde uno de sus hijos cumple condena por homicidio.

De acuerdo a información de La Radio, el otrora futbolista de Colo Colo, Everton, Magallanes, entre otros, fue sorprendido con droga y teléfonos celulares ocultos en sacos de cemento que eran ingresados a bordo de un camión.

Huaiquipán quedó en prisión preventiva bajo los cargos de tráfico de droga, quedando con dicha medida cautelar durante los 90 días que durará la investigación.

Ahora, La Tercera entregó detalles de lo que intentó ingresar el exjugador a Colina 1: 38 teléfonos celulares, 281,5 gramos de cannabis, 8,94 gramos de clorhidrato de cocaína y un envoltorio contenedor de 2,83 gramos de ketamina.

La magistrada Lilian Sáez indicó durante la audiencia que “al momento que el personal de Gendarmería revisó el cargamento del camión, se percataron que en el interior de los sacos de cemento se encontraban ocultos los envoltorios contenedores. Estos hechos son constitutivos del delito de trafico de drogas”. Luego, consultó al exjugador: “¿entendió lo que se dijo?”.

“Sí, si entendí”, fue la escueta respuesta de Huaiquipán, quien solo rompió su derecho a guardar silencio para presentarse con nombre completo y afirmar que “me detuvieron acá en Colina… Carabineros. Lo que pasa es que…”, momento en el que fue interrumpido por la jueza.

Peligro de fuga

Una vez descritos los hechos, y ante la atenta pero cansada mirada de Francisco Huaiquipán, la funcionaria Marcela Adasme solicitó la prisión preventiva para el otrora jugador, ya que “su fuga se hacía latente” frente a la pena que puede recaer sobre el futbolista: 10 años y un día de prisión.

A lo anterior se sumaron declaraciones de los funcionarios de Gendarmería que revisaron el vehículo donde el ex Colo Colo transportaba los sacos de cemento que contenían los objetos ilícitos.

En el momento, Huaiquipán afirmó que no estaba en conocimiento de los elementos y se dio a conocer una copia de la carta que su hijo, Francisco Huaiquipán Bustos, envió al director de Colina 1 para solicitar el ingreso de los materiales de construcción para la reparación de un baño.

La defensa de Francisco Huaiquipán

Francisco Salinas, abogado del exjugador, fue el encargado de entregar los descargos del hoy acusado por tráfico de drogas.

“Mi representando tiene irreprochable conducta, en nuestro país él fue un deportista. A sus 43 años no tiene nada en el sistema. No tiene un prontuario para decir que es un peligro para la sociedad. Solo se asocia eso por un peligro de fuga, por una pena que arriesga”, fue parte de la defensa del letrado.

“Él trabaja. El apellido Huaiquipán se asocia a estos delitos que cometieron sus hijos y que se le quieren asociar al padre. Él es conocido por ser una figura pública, deportiva y después participó en realities. Nunca estuvo asociado a delitos. No por su nombre, sí por sus hijos, que lamentablemente están asociados a estos ilícitos. Él a sus 43 años jamás ha estado asociado a un delito”, agregó Salinas.

Ante la inminente cautelar de prisión preventiva, el abogado ofreció una garantía de $2.500.000, la que fue rechazada.

“Mi representando no tiene procesos pendientes, no ha sido condenado anteriormente, la droga incautada no es una tonelada, ni medio kilo, son 280 gramos su señoría… Esta defensa ha conversado con la familia, ellos tienen un trabajo estable hace mucho tiempo y podemos ofrecer una caución de $2.500.000, una suma bastante alta para la cantidad de droga incautada”, continuó el abogado de Huaiquipán.

Pese a la extensa exposición de Salinas, la magistrada Sáez no dio pie atrás. El exjugador ahora espera, tendrá que pasar 90 días en Colina 1 mientras dure la investigación.