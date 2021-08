Santiago Wanderers sigue sumando problemas a su nefasta temporada, que los tiene como colistas exclusivos del Campeonato Nacional, con apenas 1 punto de 45 posibles.

Reinaldo Sánchez, otrora presidente de la ANFP, se hizo con el 60% de las acciones del cuadro ‘caturro’ con la misión de revertir el pésimo momento deportivo. Pero su tarea ha empezado con más de un tropiezo.

Primero surgieron críticas por el nombramiento de su nieto Matías Sánchez como director deportivo. El abogado de 25 años defendió la decisión pese al evidente nepotismo.

“Yo respondo con trabajo. Si él quiere usar el nepotismo y poner a su gente más cercana… es porque somos la gente de confianza que tiene, el grupo de trabajo”, afirmó el letrado.

Y ahora, el propio Matías Sánchez criticó duramente a los refuerzos que llegaron al ‘Decano’, desatando molestia al interior del plantel.

“Los veedores yo no sé qué veían. Los cuatro refuerzos que trajeron yo no sé cuál es más malo que el otro. Diego Vallejos no corre, no engancha, no mete, es un jugador malísimo”, partió comentando el novel dirigente, en una transmisión vía redes sociales.

“Para Maicol Cabrera no tengo palabras para describir la falta de finiquito y talento que tiene para aguantar una pelota. Y José Aja, yo no sé si vieron las lesiones con las que venía, pero no da el ancho”, agregó el director deportivo de los ‘caturros’.

Disculpa de Wanderers

Debido al revuelo generado por las palabras de Matías Sánchez, el ‘Decano’ publicó una disculpa oficial con un comunicado a través de sus redes sociales.

“Nuestro compromiso con el plantel y el bienestar de Santiago Wanderers es absoluto. Lamentamos si las palabras del director pasaron a llevar a algún integrante del equipo o a sus compañeros de profesión, respetamos su trabajo y estamos seguros que con el compromiso de todos, sacaremos adelante este complejo momento deportivo”, indicaron desde el cuadro porteño.

“Hemos manifestado nuestro respeto absoluto a cada uno de los integrantes del Primer Equipo, pues entendemos que el bienestar del plantel es también el de Santiago Wanderers, sobre todo en un momento tan delicado como este, en donde el club necesita que tanto socios, hinchas, cuerpo técnico, trabajadores, dirigentes y jugadores trabajemos unidos por el futuro inmediato de la institución”, agregaron.

Vale mencionar que Wanderers abre este sábado la fecha 17 del Campeonato Nacional, cuando reciba a Deportes La Serena desde las 11:30 horas.