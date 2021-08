Jaime ‘Pajarito’ Valdés visitó este jueves el programa “FShow” de ESPN, donde se dio tiempo de recordar su salida de Colo Colo y la actualidad del fútbol nacional.

Pero no todo fue seriedad en el espacio. El otrora volante del ‘Cacique’ apostó con Rafael Olarra un juego de tiros libres (Futbowl), donde el exdefensa de Universidad de Chile resultó ganador.

Por lo anterior, Valdés no tuvo otra opción que vestir una camiseta del elenco azul, imagen que comenzó a viralizarse en redes sociales.

No fueron pocos los hinchas albos que, al ver a ‘Pajarito’ con el uniforme del archirrival, se agolparon en redes sociales para criticar al exjugador de Colo Colo.

@PajaritoValdes no no no no…..maldito espn ….noooo😭😭 como puedo desver !!! Grande pajarito que buena entrevista maestro ….siempre en el corazon DON jaime valdes 🤟🤟🤟🤟🤟 pic.twitter.com/ZSJbolddo1

— Franciskko (@Franciskko4) August 20, 2021