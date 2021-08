‘Join Fútbol’ es un proyecto creado por Mauricio Villanueva, un emprendedor de Concepción que junto con un equipo de profesionales penquistas han desarrollado una novedosa aplicación que tiene como finalidad organizar ‘pichangas’ entre conocidos y desconocidos.

La aplicación permite, entre otras cosas, evaluar después de cada partido a los compañeros generando estadísticas y puntajes según las habilidades de cada uno.

Justo antes de la pandemia, ‘Join Fútbol’ hizo su estreno en Concepción, Viña del Mar y Valparaíso, teniendo gran aceptación entre los participantes.

Sin embargo, la pandemia llegó y el deporte se estancó. Pero para los creadores fue una oportunidad para analizar y realizar nuevas mejoras al modelo.

En conversación con BioBioChile, Mauricio Villanueva entregó detalles de ‘Join Fútbol’ y su capacidad para generar ‘pichangas’ y conocer nuevas personas en el proceso.

Hola Mauricio, ¿Cómo nació la idea de crear Join Fútbol?

Nace por la necesidad de poder conectarnos entre los futboleros, de poder armar pichangas con mayor frecuencia en distintos horarios, y romper un poco con la barrera que nos limita el tener que armar pichangas solo con amigos o círculo cercano. Join viene a resolver la escasez de pichangas. Tenemos estadísticas muy contundentes respecto a que hay mucha gente que está dispuesta a jugar fútbol en distintos horarios, pero no se concretan los partidos porque esas personas no se conocen.

Ustedes llevan dos años funcionando y hace 6 meses recibieron el apoyo de capital semilla, además de otras entidades, ¿Cómo ha sido el cambio en su modelo? Y aparte: ¿Cómo ha sido la recepción del público?

Llevamos un poco más de dos años desarrollando la aplicación. Tuvimos un pre lanzamiento justo antes de la pandemia, donde en un círculo cerrado pudimos armar varias ‘pichangas’, algunas en Concepción, Viña del Mar y Valparaíso. Tuvimos muy buena recepción. Están los videos en Instagram de los partidos que se hicieron y fueron meses que nos ayudaron muchísimo a entender el comportamiento de los futboleros, la disposición a jugar con desconocidos, el tema competitivo. Aprendimos mucho, luego vino la pandemia donde se frenó todo el tema deportivo. A nosotros nos sirvió mucho ese tiempo para comenzar a desarrollar todas las mejoras y cosas que habíamos aprendido.

¿Tienes alguna anécdota particular o graciosa para contar? Lo digo porque acá se conoce gente nueva, se comparte también como el deporte como eje central.

Join viene a ser la primera red social que invita a la gente a conocerse en persona y en torno a un partido de fútbol. He conocido muchas experiencias en torno a la aplicación, hemos visto una muy buena disposición de parte de los futboleros cuando se arman los partidos, y los comentas. En cada partido hay un chat y puedes comentar y hablar con los que ya están inscritos. Muchas veces usuarios comentan que irán a los partidos pero no tienen cómo llegar, hay canchas que están más retiradas, y ahí el que vive más cerca se ofrece a llevarlo y eso me parece genial.

¿Qué sucede cuando un jugador falta al partido sin dar explicación?

Es una de las cosas en las que hemos puesto más atención. Hemos perfeccionado el modelo para que nunca falte gente. En ese sentido, el modelo cumple un rol fundamental. Los ‘joiner’ son organizadores de partidos que están validados por Join. Son usuarios que se encargan de organizar partidos y que la convocatoria esté completa. Los partidos que organizan son de prepago. Los usuarios cuando se inscriben pagan inmediatamente su cuota y existe un compromiso mayor. Si no asisten no afecta en el pago global del partido, pero los ‘joiner’ son los encargados de notificar a los usuarios que falten sin haber avisado. La aplicación da muchas opciones para encontrar un reemplazante.