Este miércoles autoridades de la ANFP, Ministerio del Deporte, Seremi de la región Metropolitana y Estadio Seguro oficializaron el regreso de los hinchas a los estadios, que se hará efectivo este mismo fin de semana en el marco de la decimosexta fecha del Campeonato Nacional. Además, llamaron a la responsabilidad.

En ese sentido, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, dijo que es “Una alegría que llegue este momento. Es un momento esperado, solo faltan dos días para que inauguremos este retorno del publico a los estadios. Ha sido un trabajo arduo”.

Recordar que el partido entre la Unión Española y Colo Colo de este sábado será el primer partido que tendrá hinchas nuevamente en el estadio.

“Es una responsabilidad enorme frente a los asistentes y esta pandemia que no ha terminado. Los clubes van a cumplir con todos los protocolos, pero hago un llamado a los hinchas, que la pandemia no ha terminado. Debemos ser un ejemplo como una actividad que no se ha detenido”, complementó Pablo Milad.

Además, comentó que quienes no cumplan con los protocolos establecidos tendrán que asumir las consecuencias.

“Vamos a aprobar en el Consejo (de la ANFP) mañana una sanción al no cumplimiento de estos protocolos que es el código 102, que va a ser prohibición de ingreso a los estadios de por lo menos un año, independientemente de llos procesos sanitarios que se puedan producir a través de la fiscalización de los Seremi. Queremos un retorno seguro con mucha responsabilidad y compromiso de la gente”, advirtió.

El Jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Lladser, especificó que “Este fin de semana van a ser 8 partidos con público, esperemos a ver si se puede sumar alguno más el día de hoy. Pero ya son 12 clubes los que han completado el proceso de acreditación y eso nos tiene bastante contentos. Ahora viene comunicar bien hacia el hincha, hacia las personas que van a venir al estadio, en cuanto a las medidas que hay que respetar”.

En ese sentido, agregó que “Estamos lanzando una campaña que se llama ‘Charla Téncica’ para dar estas instrucciones, esperamos que los clubes se sumen”.

Los partidos que ya están confirmados para recibir público este fin de semana son:

Primera división:

Audax Italiano – Santiago Wanderers

Unión Española – Colo Colo

Everton – Melipilla

Palestino – Curicó Unido

U. de Chile – Cobresal

Huachipato – U. Católica

Torneo de Ascenso (Primera B):

Santa Cruz – San Marcos de Arica

Puerto Montt – Iquique