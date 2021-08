El relator de la radio Futura Fm, Juan Antonio Medel, denunció a Luis Marcoleta de haberlo insultado y agredido luego del partido en el que Rangers de Talca perdió ante San Marcos de Arica por el Torneo de Ascenso de Chile, este domingo.

El relator denuncia que el entrenador, tras el encuentro, lo agredió con un combo en el pecho y lo insultó: “Reviéntame ahora aquí en mi cara po, maricón”, le habría dicho el DT de Rangers.

En conversación con BioBioChile, Juan Antonio Medel cuenta cómo inició esta situación. “Terminado el partido ayer esperamos la conferencia vía zoom y después de la primera pregunta yo le hago la segunda en relación a lo que me estaban consultando los hinchas vía whatsapp: si él estaba pensando en dar un paso al costado y renunciar a l dirección técnica de Rangers de Talca”, explica.

y sigue: “Bueno el hombre se ofuscó, como de costumbre, él responde con el discurso que ya lo tiene como grabado en su disco duro. De que no tiene por qué renunciar, que es el técnico más ganador de la serie, que lleva 10 ascensos, que el sí es ganador y que en lo personal yo no le he ganado a nadie…No caí en ese juego de contestarle”.

Sin embargo, la agresión física que denuncia habría ocurrido horas después, cuando ya retornaban de Arica a Talca. “Después terminó la conferencia y rumbo al embarque en el aeropuerto de Arica junto a un colega de radio Amiga de Talca, Carlos Ulloa, vamos conversando y yo le digo: “Sabes que a este hombre por irrespetuoso lo voy a reventar a través del programa para que aprenda a respetar a la gente”.

Complementa que “No me percaté que delante nuestro iba un ayudante del cuerpo técnico de él (de Maroleta), que fue el que me imagino le traspasó el chisme de lo que yo le dije a Carlos (su colega). Y cuando voy por el pasillo del avión, escucho cuando le dicen (a Marcoleta): “Ahí viene”.

El relator, que además es profesional de la salud y trabaja hace décadas en distintas radios cubriendo varios deportes, aclara que “Yo sin ganas de cruzar palabras ni nada, voy pasando, él estaba sentado en el pasillo y me toma del brazo y me dice textual: ‘Reviéntame ahora aquí en mi cara po, maricón’. Y me pone un combo en el pecho”.

“Ahí mi colega lo toma del brazo y le dijo: ‘¿Qué pasó profesor? Calmado, tranquilo’. No le contesté nada ni crucé palabras”.

Juan Antonio Medel cuenta que no es la primera vez que Luis Marcoleta tiene este tipo de reacciones ante la prensa. “Con otros colegas de la misma radio en la que yo trabajo ha reaccionado así. No agrediendo, pero sí respondiendo en forma verbal de manera altanera y grosera, como es él”, explica.

Consultado si es que desde el club se han comunicado con él, Medel aclara que “El encargado de comunicaciones me llamó en la mañana pero no le pude contestar. No me han vuelto a llamar. No he tenido comunicación con el club, ni unas disculpas ni nada”.

Desde Rangers de Talca informaron emitirán un comunicado con la postura del club ante esta denuncia.