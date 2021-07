El 2015, La Roja conquistó su primera Copa América en Santiago tras vencer en penales a Argentina. Aquella definición dejó un sinfín de postales, tanto para el ‘equipo de todos’ como para los trasandinos.

Una de ellas tuvo que ver con el astro Lionel Messi: una imagen donde aparecía sentado en el pasto del estadio Nacional, siendo consolado por dos niños chilenos.

Aquellos pequeños eran los primos de Charles Aránguiz, Maximiliano y Martín Sandoval, quienes recientemente mostraron su felicidad por el título de la albiceleste en la reciente Copa América de Brasil.

“Me dio mucha alegría porque había tenido mucha mala suerte, había perdido cuatro copas. Me emocionó verlo feliz, me había quedado siempre con su imagen triste y abatido. Era como un rey que se le iba a caer la corona”, partió diciendo Maximiliano en conversación con Las Últimas Noticias.

Además, reveló qué fue lo que le dijo a Messi tras perder la final. “Ya, párate, no andís triste, si te queda caleta de tiempo”… “No quise abrazarlo para no incomodarlo, porque había perdido la final”, agregó.

Consultado por qué le diría ahora a Messi, Maximiliano añadió que “ahora le diría que me siento feliz por haberlo visto ser campeón, así se puede retirar tranquilo. Quizás ni se acuerda de mí”.

Por otro lado, Martín relató cómo fue ese icónico momento que quedó plasmado en una foto. “Estaba al lado del mejor de la historia, le dije ‘hola Messi’ y me cerró el ojo, pero no me habló nada más”, cerró.