El entrenador Hernán ‘Clavito’ Godoy habló de la realidad del país, denunció que el Congreso le prometió una pensión vitalicia que nunca se la dieron, además de inflar el pecho con su curriculum. “No tengo nada que envidiarles a otros colegas como Bielsa, Sampaoli, Sulantay, que son buenos entrenadores”, explica.

En conversación con AS, el experimentado estratega contó que no le gusta la política, entre otras cosas, porque “Hace tres o cuatro años atrás, el Congreso me eligió como el mejor entrenador y quedaron en darme un pensión vitalicia, y nunca me la dieron”.

En ese sentido, cree que “La gente ya está aburrida. Hay muchos que no fueron a votar. Están cabreados, cansados. Después de tanta encerrona, asaltos, que no se puede andar tranquilo en la calle”.

Lamenta la inseguridad que se vive en el país y tiene sus teorías. “Después la presidenta Bachelet les abrió la puerta a todos los extranjeros, y la mayoría que ha llegado tiene problemas de delincuencia. Haití, Colombia, Perú…”, cree.

Sobre su vida profesional reconoce que no está retirado, pero argumenta que lleva años alejado de la dirección técnica en un club profesional porque “Yo no tengo representante. Los representantes han echado a perder el fútbol en nuestro país”.

Pese a estar sin ejercer como entrenador, no se olvida de su curriculum e infla el pecho cuando le preguntan por sus mayores alegrías en el deporte.

“Jugué en el extranjero, dirigí en distintos países. Fui a Indonesia, Vietnam. He hecho cursos para entrenadores en Italia, Francia. No tengo nada que envidiarles a otros colegas como Bielsa, Sampaoli, Sulantay, que son buenos entrenadores”, finaliza.