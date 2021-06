La ANFP anunció este jueves la programación de la segunda fase de Copa Chile, instancia donde comienza la participación de los clubes de Primera División.

Serán 15 las llaves cuyos duelos de ida empezarán a disputarse este lunes 21 de junio, con el clásico entre Rangers de Talca y Curicó Unido, hasta el jueves 24.

En tanto, los encuentros de vuelta arrancarán el viernes 25 y se definirán hasta el domingo 27 de mismo mes.

Vale mencionar que Colo Colo no jugará esta fase ya que, como actual campeón, ya está clasificado a octavos de final.

Así se jugará la ida de la segunda fase de Copa Chile:

Lunes 21 de junio:

Curicó Unido vs Rangers, 20:30 horas.

Martes 22 de junio:

Deportes Antofagasta vs Coquimbo Unido, 12:30 horas.

Barnechea vs Palestino, 12:30 horas.

Fernández Vial vs Cobresal, 18:00 horas.

Deportes Iquique vs Universidad Católica, 20:00 horas.

Miércoles 23 de junio:

Everton vs Deportes Santa Cruz, 12:00 horas.

Deportes Temuco vs Unión La Calera, 12:30 horas.

Deportes Puerto Montt vs Unión Española, 12:30 horas.

San Antonio Unido vs Huachipato, 15:30 horas.

Deportes Colina vs Deportes La Serena, 15:30 horas.

Deportes Melipilla vs Ñublense, 15:30 horas.

O’Higgins vs Cobreloa, 17:30 horas.

Jueves 24 de junio:

Santiago Wanderers vs Deportes Concepción, 11:00 horas.

Lautaro de Buin vs Audax Italiano, 15:00 horas.

Universidad de Chile vs Deportes Recoleta, 17:30 horas.

Así se jugará la vuelta de la segunda fase de Copa Chile:

Viernes 25 de junio:

Rangers vs Curicó Unido, 20:30 horas.

Sábado 26 de junio:

Cobresal vs Fernández Vial, 11:00 horas.

Coquimbo Unido vs Deportes Antofagasta, 12:00 horas.

Huachipato vs San Antonio Unido, 15:00 horas.

Deportes Santa Cruz vs Everton, 18:00 horas.

Unión La Calera vs Deportes Temuco, 18:00 horas.

Universidad Católica vs Deportes Iquique, 20:30 horas.

Domingo 27 de junio:

Unión Española vs Deportes Puerto Montt, 11:00 horas.

Cobreloa vs O’Higgins, 12:00 horas.

Palestino vs Barnechea, 15:00 horas.

Ñublense vs Melipilla, 15:00 horas.

Deportes La Serena vs Deportes Colina, 15:00 horas.

Audax Italiano vs Lautaro de Buin, 17:30 horas.

Deportes Concepción vs Santiago Wanderers, 17:30 horas.

Deportes Recoleta vs Universidad de Chile, 20:00 horas.