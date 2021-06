Finalmente, la noche del jueves se realizó el sorteo de la primera ronda de la Copa Chile, en donde se medirán 28 equipos de la Segunda División Profesional y la Primera B.

Según informa AS Chile, las llaves de eliminación directa se conformaron con un criterio geográfico y se incluyó a Fernández Vial, quien ocupará el lugar de Lautaro de Buin en el Ascenso.

Los compromisos están agendados para este martes 15 y miércoles 16 de junio (la próxima semana), mientras que los ganadores se medirán a los clubes de Primera A, a partir del 21 de junio.

Así se jugará la primera ronda de la Copa Chile:

San Marcos de Arica vs Deportes Iquique.

Cobreloa vs Deportes Copiapó.

Colchagua vs Deportes Santa Cruz.

Deportes Valdivia vs Deportes Puerto Montt.

Iberia vs Deportes Temuco.

Rodelindo Román vs Coquimbo Unido.

Deportes Limache vs Barnechea.

Deportes Colina vs Santiago Morning.

General Velásquez vs Magallanes.

Deportes Concepción vs Universidad de Concepción.

Deportes Recoleta vs San Luis de Quillota.

Lautaro de Buin vs Rangers de Talca.

San Antonio Unido vs Unión de San Felipe.

Independiente de Cauquenes vs Fernández Vial.