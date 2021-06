La ANFP confirmó este viernes las llaves y la programación de la primera ronda de la Copa Chile, que se jugará de forma íntegra durante la próxima semana.

El certamen se jugará en su fase inicial a partido único, incluyendo a equipos de la Segunda División Profesional y de la Primera B.

Cabe recordar que los ganadores de estas llaves se medirán ante los clubes de primera división, en cotejos a jugarse desde el 21 de junio.

Programación de la primera ronda de la Copa Chile:

Martes 15 de junio:

15:00 – Deportes Recoleta vs San Luis

15:00 – Deportes Limache vs Barnechea

15:00 – Deportes Valdivia vs Deportes Puerto Montt

15:00 – Rodelindo Román vs Coquimbo Unido

15:00 – Cobreloa vs Deportes Copiapó

15:00 – D. Iberia vs Deportes Temuco

15:00 – Colchagua vs Deportes Santa Cruz

15:00 – Independiente de Cauquenes vs Fernández Vial

15:00 – General Velásquez vs Rangers de Talca

15:00 – Deportes Colina vs Santiago Morning

18:00 – Deportes Concepción vs Universidad de Concepción

20:00 – Deportes Iquique vs San Marcos de Arica

Miércoles 16 de junio:

15:00 – San Antonio Unido vs Unión San Felipe

15:00 – Lautaro de Buin vs Magallanes