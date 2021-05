El futbolista argentino Mario Kempes, figura excluyente del mundial de 1978, evento en el que fue goleador y campeón con su selección, recordó su paso por Arturo Fernández Vial a mediados de los años 90s.

El ariete, que en ese momento ya había cumplido una gloriosa carrera por Europa y Argentina, explicó cómo se dio su llegada al club ferroviario de la octava región, que en ese momento militaba en la segunda categoría del fútbol nacional.

“Fue sorprendente. Estaba en Mendoza, trabajando en la escuelita de la gobernación y un domingo por la mañana viene el “loco” Fornari, con el técnico y secretario de Fernández Vial (…) Y me salen con que él les había comentado de que yo andaba bien. ‘Loco, yo ando bien, pero con ustedes, ya no tengo edad como para jugar con chicos jóvenes’, les dije (…) Empezamos a hablar y al final me convencieron”, rememoró el ‘Matador’ en conversación con TNT Sports.

“Les pedí unas semanas para ponerme mejor físicamente. Con la edad que tenía era imposible. Gracias a Dios se pudo (…) Físicamente no es lo mismo a los 20, a los 30 ni a los 40. Pero me animé, fui, hablé con ellos y empecé. Realmente la pasé muy bien. Unos jugadores con unas ganas de poder llegar al hexagonal (regional del Biobío). No lo pudimos conseguir, pero estuvimos muy cerca. Fueron un par de meses impresionantes. La gente entusiasmadísima y yo muy contento, la verdad”, añadió.

Además, también habló de su gran ídolo de infancia. “Cuando empecé a jugar, la historia de Pelé me llamó la atención. Me quedé con que Pelé era mi ídolo, pero nunca lo vi jugar, porque cuando se retiró yo recién empecé. Nunca coincidimos. Después sí lo conocí personalmente”, explicó.

¿Acerca de su sobrenombre y los ‘nuevos que han salido después de él? El ‘Matador’ es claro: “El primero fui yo, el auténtico”.

Mario Kempes es el invitado para una nueva edición del programa Historias de Cracks, que se podrá ver a través de las pantallas de TNT Sports.