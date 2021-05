Este sábado 22 de mayo, tras la interrupción la semana pasada por las elecciones, regresa el Campeonato Nacional con varios duelos atractivos.

Los encargados de abrir los fuegos serán Cobresal y Deportes La Serena, elenco que lucha por escalar a la cima del torneo.

Otro que tiene la posibilidad de ser líder es O’Higgins, que el mismo día visitará al colista Santiago Wanderers en Valparaíso.

Cerrando la jornada sabatina, Universidad Católica, otro que acecha la punta del torneo, enfrentará al renacido Unión Española en el estadio Santa Laura.

Ya el domingo, Huachipato recibe a Colo Colo en Talcahuano, en un duelo de equipos que buscarán lavar heridas tras sus últimos resultados.

Trascartón, Universidad de Chile recibirá en El Teniente de Rancagua a Everton, en otro encuentro de equipos que necesitan los tres puntos.

Así se jugará la octava fecha del Campeonato Nacional:

Sábado 22 de mayo:

Cobresal vs Deportes La Serena, estadio El Cobre, 11:00 horas.

Ñublense vs Curicó Unido, estadio Nelson Oyarzún, 15:00 horas.

Santiago Wanderers vs O’Higgins, estadio Elías Figueroa, 18:00 horas.

Unión Española vs Universidad Católica, estadio Santa Laura, 20:30 horas.

Domingo 23 de mayo:

Deportes Melipilla vs Deportes Antofagasta, estadio Municipal de La Pintana, 12:30 horas.

Huachipato vs Colo Colo, estadio CAP-Acero, 15:00 horas.

Universidad de Chile vs Everton, estadio El Teniente, 20:30 horas.

Martes 15 de junio:

Palestino vs Audax Italiano, estadio Municipal de La Cisterna, 12:30 horas.

Equipo libre:

Unión La Calera.