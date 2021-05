El entrenador y actual candidato a concejal por Talca, Jorge Garcés, entregó sus impresiones sobre el proceso de campaña y sus similitudes con el fútbol.

“Volví a Talca, mi ciudad natal, para cooperar con el deporte. Ese es el objetivo, y esa será mi misión si es que resulto elegido. Conversé con clubes deportivos, con directivos y con mucha gente. Me desgastó un poco (la campaña), pero como era algo nuevo, fue agradable estar cerca de la gente. El fútbol también es así: te relacionas con el público”, dijo.

Sin embargo, como similitudes, ‘peineta’ también encontró diferencias que lo decepcionaron un poco.

“Descubrí mucha propaganda destruida. La gente que está acostumbrada a estos procesos, dice que habitualmente sucede. Para mí, no es normal. Además, siento que como concejal no necesito saber mucho de política para llevar las necesidades de la gente y buscar soluciones a los problemas. Pero estoy tranquilo. He tenido buena recepción de la gente y de los deportistas en general”, relató en conversación con As Chile.

Además, el entrenador comentó que pese a esos inconvenientes la campaña fue agradable, pues se reencontró con muchas amistades.

“Fue agradable porque me reencontré con muchas amistades, y me di cuenta que tengo el apoyo de la gran mayoría de la gente del deporte. Si no gano, significaría que esto no era para mi. Si logro un cupo, significaría que sí es el lugar que quería Dios”, cerró.